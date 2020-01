Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Den Segen ins Haus gebracht und um eine Spende gebeten

Fröhlich gestimmt eroberten Valentin, Margarete und Lorenz gestern Nachmittag das Amtszimmer von Constance Möbius, Vorsitzende der Verwaltungsgemeinschaft Hermsdorf, im Hermsdorfer Stadthaus. Verkleidet als heilige drei Könige – Caspar, Melchior und Balthasar – stimmten sie „Wir kommen daher aus dem Morgenland“ an und brachten somit zugleich den Segen ins Stadthaus. Begleitet wurden die drei Steppkes von Gerda Steppeler und Katrin Kern. Schon am Sonnabend, so berichteten die Achtjährigen, seien sie in Hermsdorf und im Kurort in Fachkliniken sowie in Privathaushalten unterwegs gewesen.

Und auch gestern hatten sie mit dem Besuch in der Verwaltungsgemeinschaft Hermsdorf, beim Bürgermeister der Holzlandstadt, Benny Hofmann, sowie bei Gabriele Klotz, Bürgermeisterin von Bad Klosterlausnitz, noch ein kleines Besuchsprogramm absolviert.

Die diesjährige Sternsinger-Aktion stand unter dem Motto: Frieden in Libanon und weltweit“. Träger der Aktion ist die katholische Gemeinde, der sich alle christlichen Gemeinden in Hermsdorf und Umgebung angeschlossen haben. Und die insgesamt 22 beteiligten Sternsinger konnten nach Abschluss der Aktion stolz sein: Denn insgesamt konnten sie die beachtliche Spendensumme von 3023,77 Euro einsammeln. Die wiederum Kindern zu Gute kommen soll.