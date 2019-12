Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Der Mann, der die Uhr am Laufen hält

Jürgen Jacob, einst als selbstständiger Uhrmachermeister bis 2006 im Ort tätig, trifft überpünktlich am vereinbarten Treffpunkt am Bad Klosterlausnitzer Rathausgebäude ein. Eigentlich nicht verwunderlich, denn der 83-Jährige hatte so gut wie sein ganzes Leben lang mit Uhren zu tun. Beruflich aber auch in seiner Freizeit. Letzteres, weil er die Rathausuhr in der Kurgemeinde stets im Sinn und im Blick hat. Seit 1965 kümmert sich Jürgen Jacob um die Turmuhr im Rathaus: „Denn jeden Dienstag gegen 17.15 Uhr ist es soweit. Dann schnappe ich mir Jacke oder Mantel und mache mich auf den Weg ins Rathaus, um das Turmuhrwerk aufzuziehen. Und so wird es auch am Silvester-Dienstag sein“, sagte er schmunzelnd.

Rathausuhr muss einmal pro Woche aufgezogen werden Exakt 72 Stufen im Rathaus und bis zum Dachgeschoss muss er erklimmen, um seine wöchentliche Aufgabe ausführen zu können. Noch falle ihm das Treppensteigen nicht übermäßig schwer. Oben angekommen, zieht er das Laufwerk der Turmuhr mit einer Kurbel auf, bis die Gewichte kurz vor dem Endpunkt angelangt sind. Wann der Endpunkt erreicht ist, das hat er im Gefühl. Aber aufpassen müsse man schon, denn wenn sie ein Stückchen zu hoch gedreht werden, könnten sich die Gewichte aufhängen. „Und dann bleibt die Uhr stehen“, schildert der Uhrmachermeister. Ist das Uhrwerk aufgezogen läuft die Uhr sieben Tage die Woche plus ein paar Stunden, bevor sie wieder aufgezogen werden muss. Das Schlagwerk der Turmuhr im Bad Klosterlausnitzer Rathaus ertönt jeweils einmal zur halben Stunde und zur vollen Stunde, mit den entsprechenden Schlägen der Uhrzeit. Zwei Zifferblätter am Rathausturm zeigen den Einheimischen und Gästen im Ort die Zeit an. Zweimal im Jahr, wenn die Uhrzeit von Winter- auf Sommerzeit und umgekehrt wechselt, schreitet Jürgen Jacob nicht am Dienstag, sondern Sonntagnacht ins Rathaus. Uhrwerk so alt wie das Rathaus Das Turmuhrwerk soll übrigens aus der Zeit stammen, als das Rathaus 1907 übergeben worden sei. Gebaut worden sei das Uhrwerk vom Turmuhrenfabrikanten Max Hahn aus Zwickau. Davon kündet eine Plakette am Laufwerk, weist Jürgen Jacob hin. „112 Jahre alt ist das Werk, und der Mechanismus funktioniert immer noch nahezu tadellos. Das lässt auf solide Handwerkskunst schließen, freut sich der Uhrmachermeister. Nur gelegentlich müsse er die Zeit ein wenig korrigieren, wenn die Uhr mal zu schnell oder zu langsam gelaufen sei. „Im Sommer sind die Schmierstoffe natürlich flüssiger und die Rädchen greifen ein bisschen rascher ineinander. Dann tickt die Uhr schneller. Im Winter ist es genau anders herum. Wenn es notwendig ist, greife ich ein“, erklärt der Bad Klosterlausnitzer. Um die exakte Zeit einzustellen, nutzt er seine Armbanduhr, denn die verfügt über ein Funksignal, ergänzt er. Dass sein Eingriff künftig häufiger erforderlich sein könnte, sei den Zahnrädern geschuldet. „Manche Zähne an den Uhrwerkrädchen sind schon etwas abgeschliffen, ein größeres Zahnspiel könnte zum Drüberrutschen führen. Aber das Rathaus soll ja mal komplett saniert werden, bis dahin wird die Turmuhr wohl noch durchhalten, bevor sie ihren Dienst endgültig getan hat“, meint der 83-Jährige. Gut erinnern kann sich Jürgen Jacob daran, wie es dazu kam, dass er vor über 54 Jahren die wöchentliche Aufgabe übernahm. Der damalige Bürgermeister Helmut Fickel hatte ihn gefragt, ob er sich um die Rathausuhr kümmern könne. Per Handschlag sei das damals besiegelt worden, erinnert er sich. Aufgabe stets mit Freude erfüllt Im Laufe der fast fünfeinhalb Jahrzehnte habe er nur ganz selten mal die Uhr nicht selbst aufgezogen. Oftmals habe er gerade nach der Wende den Urlaub so ausgerichtet, dass die Reise erst am Dienstagabend begann und nur eine Woche andauerte. Im Ausnahmefall hat der ehemalige Bauhofleiter Frank Meisner mal ausgeholfen, erzählt er. Für seinen wöchentlichen Einsatz am Dienstagabend brauchte er übrigens nie eine Erinnerung, denn der Gedanke an die Turmuhr steckte immer im Hinterkopf, so Jürgen Jacob, der die Uhr auch weiterhin am Laufen halten wolle. „So lange wie es mir gesundheitlich gut geht, mache ich das, weil es mir Spaß bereitet“, so der 83-Jährige.