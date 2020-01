Die alte Dame putzmunter: Porzellanfabrik Hermsdorf wird 130

Ohne Frühstücksbrote in der Tasche haben Mitarbeiter der Hermsdorfer Porzellanfabrik am Montag ihren Arbeitstag im Werk angetreten. Und das nicht ohne Grunde, denn die „Alte Dame“ Porzellanfabrik schaut am 6. Januar auf ihr 130-jähriges Bestehen. „Dazu wird es ein gemeinsames Jubiläums-Frühstück für alle Mitarbeiter der Frühschicht geben, das vom Bergstüb’l angerichtet wird. Aber auch für die Kollegen der nachfolgenden Schichten ist bestens gesorgt“, sagt Geschäftsführerin Sybille Kaiser.

Auf den Tag genau vor 130 Jahren, am 6. Januar 1890, nahm das Werk als Porzellanfabrik Kahla, Filiale Hermsdorf-Klosterlausnitz, den Betrieb mit etwa 80 Beschäftigten auf. Beim Produktionsstart galt die Außenstelle der Kahlaer Porzellanfabrik als größter Arbeitgeber im Ort. Zu Beginn galt das Hauptaugenmerk in der Produktion der Herstellung von Haushaltsgeschirr.

Doch schon wenige Jahre später führte der Weg der Hermsdorfer Porzellanfabrik hin zur technischen Keramik. So wurde in Zusammenarbeit mit der Elektrizitätsaktiengesellschaft, vormals Schuckert & Co. Nürnberg, die Delta-Glocke (1897) entwickelt. Ein Hochspannung-Isolator für die Energie-Fernübertragung, der die industrielle Entwicklung entscheidend beförderte. Bei der Weiterentwicklung der Technologie, unter anderem beim Werkstoff Elektroporzellan, diente ab 1901 der Aufbau von Versuchs- und Prüffelder der Hermsdorfer Fabrik.

Zwei Weltkriege, zwei Gesellschaftssysteme und Wirtschaftskrisen überlebt

Überstanden hat das Traditionswerk zwei Weltkriege, zwei Gesellschaftssysteme sowie Wirtschaftskrisen in Folge der Ereignisse am 11. September 2001 oder die Wirtschaftskrise 2008/09.

Für Sybille Kaiser, sie nahm ihre Tätigkeit 1999 als Werkleiterin in der Fabrik auf und übernahm ein Jahr später die Geschäftsführung, sei es schon etwas Besonderes, so ein Traditionsunternehmen zu führen. Immerhin führe man das von den Altvorderen aufgebaute und nachfolgend von Verantwortlichen mit den Beschäftigten über Jahrzehnte weiterentwickelte Unternehmen heute fort.

126 Mitarbeiter zähle das Unternehmen heute. Großväter haben einst hier gearbeitet, denen die Söhne nachfolgten. „Und es ist kein Einzelfall, dass wiederum ihre Kinder bei uns beruflich tätig sind. Das ist auch Ausdruck der Verbundenheit ganzer Generationen, die in dieser Firma ihr Brot verdient haben und es bis heute tun“, lenkt Sybille Kaiser den Blick in die Gegenwart.

Spezialisiert auf die Entwicklung und Herstellung technischer Keramik

Seit 2000 hat sich das Werk zunehmend spezialisiert auf die Entwicklung und Herstellung technischer Keramik für anspruchsvolle Einsatzbedingungen. Zu den Hauptproduktionslinien gehören wabenförmige Wärmetauscher für Abgas- und Abluftreinigungsanlagen für die Umwelttechnik sowie keramische Spezialanwendungen von Filtersystem für Chemieanlagen.

Doch Ausdruck von Tradition und Moderne in der Fertigung stelle der Bereich Sonderkeramik dar. Porzellan-Mahl- oder Trommelbehälter in mehr oder weniger großen Stückzahlen für den Bereich Nachrichtentechnik beziehungsweise der chemischen Industrie werden noch heute im Werk traditionell hergestellt. Damit sei man weltweit als einziges Unternehmen in der Lage, solche Anforderungen umsetzen zu können. Das sei möglich, weil man über ein Erfahrungspotenzial aus einer langen Firmengeschichte verfüge und bis heute handwerkliche Fähigkeiten bewahrt habe.

85 Prozent der erzeugten Produkte aus Hermsdorf sind Exportartikel

Innovatives Potenzial verkörpere die Entwicklung und Herstellung von keramischen Gießtiegeln für den Dentalbereich. „Für ganz spezielle Anwendungen entwickeln wir für unsere Kunden Unikate“, fügt Sybille Kaiser an.

Ohnehin setzen die Hermsdorfer in ihrem klassischen Produktionsfeld in den vergangenen Jahren zunehmend auf effizientere Produktionsmethoden. So habe das Unternehmen in Robotertechnik investiert, die Prozesse automatisieren. Zudem seien moderne Brennöfen angeschafft worden, mit denen der enorme Energieverbrauch zur Hälfte gesenkt werden konnte.

Dank der Millionen-Investitionen, die hart erarbeitet worden seien, konnte man auf dem Weltmarkt bestehen, erklärt die Geschäftsführerin. Über 85 Prozent der erzeugten Produkte aus Hermsdorf sind Exportartikel. Allein 60 Prozent gehen in die USA, der Rest nach Südamerika und Asien, skizziert sie.

Strafsteuer belastet Traditionsunternehmen

Dennoch stehen für die Hermsdorfer durch die Politik im Zuge der Klimagesetze Probleme ins Haus. „Weil wir aus technologischen Erfordernissen Gasbrenner in unseren Öfen verwenden, werde wir künftig aufgrund der CO-2-Steuer mit 100.000 Euro belangt. Elektrisch betriebene Öfen können wir aber nicht einsetzen. Die Abgabe wird bekanntlich weiter“, so Kaiser. Seit langer Zeit setzen sich der Bundesverband Keramische Industrie und die Branchengewerkschaft gemeinsam ein, dass es hier zu Ausnahmeregelungen kommt. „Doch die Politik reagiert nicht“, sagt sie.