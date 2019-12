Die Freude am Singen lässt Chorgemeinschaft St. Gangloff reifen

Mittwochabend kurz vor halb sieben Uhr finden sich die ersten Mitglieder des St. Gangloffer Kirchenchores zur Probe im Gemeinderaum des Ortes ein. Doch bevor die Generalprobe für das Doppelkonzert am kommenden Sonnabend in Reichenbach und anschließend in St. Gangloff beginnt, wird die Zeit noch für ein Schwätzchen genutzt. Angelika Schmidt hat die Chronik des Kirchenchores, der in diesem Jahr auf sein 50-jähriges Bestehen schaut, mitgebracht. Sie singt seit diesem Jahr wieder im Kirchenchor, war aber auch schon von 1992 bis 1998 Mitglied. Damals habe sie die Chronik geführt, um die sie sich jetzt wieder kümmern wolle. „Denn jetzt habe ich wieder Zeit und singe deshalb wieder im Chor mit“, erzählt Angelika Schmidt. An ihrer Seite ihr Mann Wilfried, den sie gleichfalls für den Kirchenchor begeistert konnte.

Erstes Treffen am 13. Januar 1969

Natürlich stößt die Chronik auf Interesse. Alte Fotos aus dem Chorleben werden in Augenschein genommen und natürlich keimen Erinnerungen auf, die ausgetauscht werden. Karin Stäps erblickt sich auch auf einem der zahlreichen Bilder. Sie war sogar Gründungsmitglied des St. Gangloffer Kirchenchores. „Wir haben uns am 13. Januar 1969 das erste Mal getroffen. Annelies Merker war damals unsere erste Chorleiterin“, erzählt Karin Stäps. Warum sie noch heute mitsingt, dafür gibt es eine einfache Erklärung: „Weil es Spaß macht, fit und gesund hält“, so die engagierte St. Ganglofferin. Nach ihrem Alter befragt, lächelt sie spitzbübisch und antwortet, das sie nächstes Jahre ihren 20. Geburtstag feiere. Aha, ein Geburtstermin am 29. Februar, der nur alle vier Jahre tatsächlich kalendarisch wiederkehrt.

Doris Sachse (84) aus Reichenbach teilt die gleiche Leidenschaft für’s Singen. Schon 1963 habe sie im Reichenbacher Chor gesungen. Nach dessen Auflösung habe sie sich Mitte der 70-er Jahre den St. Gangloffer Chor angeschlossen, erinnert sie sich. Singen sei einfach ein Bedürfnis und habe die Gemeinschaft gemeinsam reifen lassen, ergänzt sie mit Blick auf die Mitglieder.

Zwei Männer unter vielen Frauen

Ohnehin setzt sich der Kirchenchor aus überwiegend sangesfreudigen Frauen und zwei Männern zusammen, die aus St. Gangloff, Reichenbach, Waltersdorf/Lindenkreuz und Großsaara kommen. Alle zwei Wochen am Mittwochabend versammeln sie sich zur Probe. Und auch die Chorleiterin Hiltrud Grasemann, seit 2010 die Frau, die den Ton im Chor angibt, reist eigens aus Gera an. Die ausgebildete Chorleiterin für Kirchenmusik betreut auch in Gera noch einen Chor.

Hiltrud Grasemann schaut nach dem obligatorischen Fototermin auf die Uhr, die Zeit scheint zu drängen. „So meine Lieben, können wir anfangen“, wirft sie in den Raum. Nach einer körperlichen und stimmlichen ‘Erwärmung’, untersetzt mit Atemübungen, fordert sie die Sängerinnen und Sänger bei der letzten Probe. Die Lippen bitte schön öffnen, damit der Ton nicht so gequetscht werde, mahnt sie. Doch letztendlich scheint sie zufrieden zu sein mit dem Probenverlauf. Über 17 Mitglieder verfügt der Chor derzeit. „In diesem Jahr konnten wir drei Neue begrüßen. Wer gern mitsingen möchte, kann jederzeit zu unseren Proben kommen“, so die Chorleiterin.

Am Sonnabend, 14. Dezember, stehen gleich zwei Adventskonzerte des Kirchenchores gemeinsam mit dem Posaunenchor an. Um 14 Uhr tritt man in Reichenbach auf und zwei Stunden später in St. Gangloff. Jonas Födisch wird an der Orgel spielen und auch Otto Stäps wird ein Medley an der Orgel zelebrieren, ergänzt Pfarrer Stefan Langner.