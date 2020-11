„Wir sind als Stadt Stadtroda sehr dankbar, dass die Ostthüringer Zeitung ihr umfangreiches und gut sortiertes Zeitungsarchiv kostenlos übereignet hat“, sagt Bürgermeister Klaus Hempel (Freie Wähler) und blickt ein wenig mit Ehrfurcht im städtischen Archiv auf die rund 16 laufenden Meter gebundener Zeitungsausgaben, die eine Zeitspanne von 1951 bis 2010 umfassen.

Im Rahmen eines Gespräches hatte die Mediengruppe Thüringen Verlag GmbH der Stadt die kostenfreie Übernahme des Archivs angeboten: Einzige Bedingung, die auch vertraglich fixiert wurde: Die Zeitungsbände, bestehend aus Ausgaben des Thüringer Volks, der Volkswacht, der Ostthüringer Nachrichten (OTN) und der Ostthüringer Zeitung (OTZ) sind vollumfänglich der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

Nahezu alle Jahrgänge seit 1951 bis 2010 vorhanden

Hempel spricht von einem einmaligen historischen Schatz, den man in den von der Stadt bei der Firma Kranzel angemieteten Archivkellern einlagern konnte. „Eine erste Anfrage zur Recherche gibt es schon. So möchte man herausfinden, ob die Zeitung 1971 etwas über die damals angebahnte Städtepartnerschaft zwischen Stadtroda und Tachov berichtet hatte.“ Besonders begeistert den Bürgermeister, dass nahezu alle Jahrgänge der Zeitungen vorhanden sind. „Auf so einen Fundus kann nicht jede Stadt verweisen.“

Immerhin mehrere Stunden brauchten Mitarbeiter des Stadtrodaer Bauhofes, um die Stadtrodaer Lokalausgaben von der Straße des Friedens in das städtische Archiv zu transportieren, insgesamt musste ein Gewicht von rund zwei Tonnen Zeitungspapier bewegt werden. Zur künftigen Nutzung des Bestandes erklärte Klaus Hempel, Jedermann könne eine Einsicht für Recherchen beantragen, man müsste nur wissen, welche Ausgaben der Nutzer wünsche. „In das Aktenarchiv selbst dürfen Außenstehende aus Datenschutzgründen nicht hinein, weil hier sämtliche Akten der Verwaltung gelagert werden.“ Deshalb werde man die gewünschten Bände heraussuchen und beispielsweise den Antragstellern zur Einsichtnahme im Stadtarchiv oder an einer anderen Örtlichkeit zur Verfügung stellen.