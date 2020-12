Die Rechnung geht auf

„Wer wagt, gewinnt“, sagt ein altes Sprichwort. Beim Agrarunternehmen „Wöllmisse“ Schlöben ist der Spruch Realität geworden. Mutig stürzte man sich dort vor einigen Jahren in das Experiment Ölmühle, stets hoffend, die Produktion von selbstangebauten und in der Mühle zu Öl verwandeltem Raps werde sich eines Tages lohnen.

Mut gehörte auch dazu, die Eigenvermarktung des Rapsöles „Wöllmisse Gold“ über die Eröffnung eines eigenen Hofladens am Standort Gernewitz anzukurbeln. Schließlich gab es zu jenem Zeitpunkt bereits florierende Hofläden von bekannten Agrargenossenschaften in Etzdorf, Königshofen, in Jena und anderswo.

Nun also Hanföl. Kann sein, dass das Produkt ein ähnlicher Selbstläufer wird wie das Raps- oder das Leinöl, das die Schlöbener bereits pressen. Gut möglich aber auch, dass der Holzländer ausgerechnet dieses Öl überhaupt nicht mag und der neue Kollege, der die Direktvermarktung ankurbeln soll, am Ende Abstand vom Hanf nehmen muss.

Die Zeit wird zeigen, ob das Experiment gelingt. Haben die Schlöbener Erfolg, bedeutet dies aber auch, dass man mittelfristig in den Anbau von Hanf einsteigen könnte. Dies wiederum hätte im Bereich Pflanzenproduktion zur Folge, dass etliche Jobs noch krisensicherer werden.