Die Traumafolge-Spezialisten

Stadtroda. Am Stadtrodaer Klinikum werden traumatisierte Patienten in drei Etappen behandelt

Das Wort „Trauma“ kommt aus dem Griechischen und bedeutet „Verletzung“ oder „Wunde“. Oft sind sexueller Missbrauch oder schwere Misshandlungen in der Kindheit Ursache für Traumatisierungen.

„Wir machen uns gar nicht bewusst, wie sehr bei Kindern Erziehungsmethoden zur Anwendung kommen, die nicht geeignet sind“, sagt Dr. Uwe Wutzler. Noch in den siebziger und achtziger Jahren galt es als legitim, ungehorsame Kinder zu verprügeln. Inzwischen gelten körperliche Züchtigungen, wie Schlagen als tabu. „Doch auch Anbrüllen ist für Kinder eine schwierige Sache“, betont der Chefarzt der Klinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie am Asklepios Fachklinikum Stadtroda. Viele Patienten, die als Kinder sehr viel angebrüllt wurden, sind im Erwachsenenalter von Depression, Burn Out oder Erschöpfungssymptomen betroffen. Nicht selten kommen Patienten aufgrund von psychosomatischen Symptomen, wie unklaren Schmerzen, Schlaflosigkeit, diffusen Schuldgefühlen oder einem verminderten Interesse an wichtigen Aktivitäten in die Klinik. „Oft erkennen wir dann, dass den Patienten wirklich traumatische Sachen in ihrem Leben passiert sind“, sagt Wutzler.

Abreißen des bewussten Erlebens

Was ihnen passiert ist, daran können sich die Betroffenen zunächst oft nicht erinnern. Das geschieht erst im Rahmen der Therapie. „Beeindruckend ist, dass manche Patienten ein völlig normales Leben führen und dann plötzlich beispielsweise eine Essstörung entwickeln.“

Verbunden mit dem Trauma ist ein Abreißen des bewussten Erlebens, weil der erlebte Schmerz so unvorstellbar ist, dass er nicht mehr auszuhalten ist. „Zum Trauma gehört immer ein Teil, der nicht bewusst erlebt wird, weil das, was man erlebt hat, so widerlich ist. Deswegen können sich traumatisierte Kinder auch später nicht oder nur lückenhaft daran erinnern, weil etwas vom Bewusstsein abreißt. Das Schlimme ist, dass die Dinge, die uns nicht bewusst sind, uns unbewusst wieder einholen“, verdeutlicht Wutzler. Paradox sei, dass gerade Patienten, die ein Trauma erlebt hätten, sich immer wieder Beziehungen suchen, in denen das Trauma auf irgendeine Weise wieder stattfindet.

Eine Traumatherapie in Stadtroda ist eine lohnende, aber zeitintensive Sache. Sie ist aufgeteilt in drei Etappen stationären Aufenthalts, die sich über jeweils etwa sechs bis sieben Wochen erstrecken. Zunächst gilt es, den Patienten zu stabilisieren. „Man kann nur über ein Trauma reden, wenn man stabil ist, sonst kommt man aus dem Trauma nicht heraus“, erklärt Wutzler. Die Beschäftigung mit dem Trauma selbst erfolgt erst im zweiten Schritt.

Der dritte Schritt nimmt die Frage in den Fokus: Was muss ich in meinem Leben beachten? „Wer durch einen Autounfall traumatisiert ist, der muss wieder Auto fahren“, nennt der Chefarzt ein Ziel. red