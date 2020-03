Albtraum für Rentner: Dieb foltert 70-Jährigen in dessen Wohnhaus in Stadtroda

Einen Albtraum hat ein Rentner aus dem Saale-Holzland-Kreis erlebt. Ein Einbrecher folterte den 70-Jährigen, um die Herausgabe des Bankkarten-Codes zu erpressen. Das Landgericht Gera verurteilte den dreisten Dieb am Mittwoch.

Haus des Rentners stundenlang durchwühlt

Der 36-jährige Angeklagte hatte eine Reihe von Diebstählen im Saale-Holzland-Kreis gestanden, weil sein Gehalt nicht ausreichte, um seinen Heroinkonsum zu finanzieren. Am 28. April 2019 brach er in das Wohnhaus des Rentners ein, der schlief. Laut der Vorsitzenden Richterin Andrea Höfs lief die Tat wie folgt ab: Der Einbrecher schloss die Tür zum Schlafzimmer ab und durchwühlte zwei Stunden lang das Haus. Als der schwerhörige Rentner aufwachte und an die Tür klopfte, erlaubte er ihm den Gang zu den Medikamenten in die Küche.

Dort habe er den Mann mit einem Telefonkabel gefesselt und mit Mullbinden und Kompressionsstrümpfen geknebelt, um die Herausgabe der Pin für die Geldkarte zu erreichen - der Vorgang zog sich über mehrere Stunden. Dies bestritt der Angeklagte, doch die elfte Strafkammer zweifelte nicht an der Aussage des Opfers. Nur die Schläge mit einem Gummihammer auf den Kopf ließen sich nicht nachweisen. An die Pin gelangte der Täter nicht, weil sich das Opfer bewusstlos stellte. Der Angeklagte erbeutete die Geldbörse, ein Navigationsgerät und eine Kleinbildkamera.

Denkmalhof Gernewitz oder Leuchtenburg-Gymnasium Kahla heimgesucht

Außerdem brach der Angeklagte in ein Nebengebäude des Leuchtenburg-Gymnasiums in Kahla, in den Denkmalhof Gernewitz oder in einen Betrieb in Zöllnitz bei Jena ein. Die Polizei schnappte ihn bei einem weiteren Einbruch in Stadtroda. Die Bewohner beobachteten, wie der Einbrecher in Ruhe die Garage ausräumte und Diebesgut zum Abtransport bereitlegte. Die Stadtrodaer Polizei, die gerade keinen Streifenwagen parat hatte und eine halbe Stunde zu Fuß zum Einsatzort lief, kam noch rechtzeitig und nahm ihn fest.

Staatsanwältin Sachse beantragte siebeneinhalb Jahre Freiheitsstrafe und die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt. Verteidiger Jan Pinkes plädierte auf vier Jahre und zehn Monate Haft mit einer Unterbringung im Entzug. Die elfte Strafkammer verurteilte ihn zu sechseinhalb Jahren Haft und wies ihn in die Entziehungsanstalt ein. Zudem muss er 8555 Euro Wertersatz leisten; 700 Euro werden eingezogen.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, Revision ist möglich.