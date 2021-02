Drei Mietshäuser als feste Einnahmequelle für Ottendorf

Das gemeindeeigene Haus in der Dorfstraße 98/99 in Ottendorf hat 14 Wohneinheiten.

Mit drei eigenen Mietshäusern im Ort hat die Gemeinde Ottendorf eine feste finanzielle Einnahmequelle. Damit diese nicht versiegt, ist Bürgermeister Stefan Hücker und den Gemeinderäten sehr daran gelegen, die Wohnsituation für die Mieter weiter sukzessive aufzuwerten.

So ist in den nächsten Jahren geplant, das Haus in der Dorfstraße 121 mit seinen sieben Wohneinheiten zu sanieren. Unter anderem soll das Gebäude ein komplett neues Dach erhalten, es soll trockengelegt und eine Außendämmung aufgebracht werden. Balkone seien ebenfalls geplant. „Wahrscheinlich werden wir 2022 oder 2023 mit dem Bauvorhaben beginnen“, sagt der Bürgermeister.

Im Block in der Dorfstraße 98 und 99 mit 14 Wohneinheiten dagegen wird derzeit schon eine freie, etwa 60 Quadratmeter große 3-Raum-Wohnung grunderneuert. Der Bürgermeister hofft, dass bis April dieses Jahres alle Arbeiten erledigt sind, so dass neue Mieter einziehen können. In nächster Zeit werden zunächst weitere ein bis zwei Wohnungen in dem Haus frei, die dann ebenfalls vollständig auf Vordermann gebracht werden sollen. „Einen Teil der Sanierungsarbeiten übernehmen unsere beiden Gemeindearbeiter, den anderen Teil erledigen Fachfirmen“, sagt Hücker.

Im dritten gemeindeeigenen Haus mit der Nummer 11 befinden sich zwei Mietwohnungen und das Gemeindeamt. „Hier haben wir vorerst nichts geplant bis auf die Heizung, die von Öl auf Pellets umgestellt werden soll.“ Auch die anderen beiden Häuser, die momentan ebenfalls noch Ölheizungen haben, sowie das Sportlerheim, das mit einer Elektroheizung ausgestattet ist, sollen Pelletheizungen bekommen. Ein entsprechender Antrag auf Fördermittel für alle vier Pelletheizungen seien bereits gestellt. „Wir warten nun auf den hoffentlich positiven Bescheid.“ Die Kosten belaufen sich insgesamt auf mehr als 200.000 Euro.

Änderungen im Haus Nummer 11 könnte es aber mit dem geplanten Neubau eines Feuerwehr- und Dorfgemeinschaftshauses in Ottendorf geben. „Wir haben vor, das Gemeindeamt in den Neubau zu integrieren. Dann könnte dort, wo bis jetzt das Gemeindebüro und das Archiv sind, weiterer Wohnraum angeboten werden, weil wir die Ein-Raum- zu einer Drei-Raum-Wohnung ausbauen könnten.“