Baumverschnitt am Donnerstag in Stadtroda.

Stadtroda. Wegen der Verkehrssicherungspflicht musste die Wohnungsbaugenossenschaft Stadtroda am Fußgängerüberweg drei Tannen fällen lassen.

Drei Tannen mussten gefällt werden

„Wir mussten reagieren“, sagte Jörn Grünheid, Geschäftsführer der Wohnungsbaugenossenschaft (WBG) Stadtroda eG.

Er meinte damit das Fällen der drei, schätzungsweise zwölf Meter hohen Fichten vor dem Fußgängerüberweg in der August-Bebel-Straße oberhalb der Netto Filiale in Stadtroda.

„Diese drei Bäume drohten, beim nächsten Sturm oder auch schon beim nächsten stärkeren Wind umzustürzen. Die Lage der Bäume war nicht gerade günstig. Sie hatten an der leichten Hanglage nicht den besten Halt. Tannen sind bekanntlich Flachwurzler. Da bedarf es gar nicht so viel. In unmittelbarer Nähe befindet sich ein Fußweg, der von den Bewohnern oder Anwohnern zu jeder Tageszeit stark frequentiert wird“, sagte Grünheid.

Für die Verantwortlichen der WBG ging es um das Thema der Verkehrssicherungspflicht, da sie der Eigentümer der Flächen sind. Unterlässt man sie, kann sie zu Schadensersatzansprüchen führen.

„Und dann standen wir noch vor einem ganz anderen Problem. Die Äste der Bäume ragten in das Lichtraumprofil hinein“, sagte Grünheid. Das Lichtraumprofil ist der Raum, der für eine uneingeschränkte Durchfahrt von Fahrzeugen sorgen soll. Diese Möglichkeit war an dieser Stelle offenbar nicht mehr durchgängig gewährleistet. „Wenn da ein Brummi-Fahrer mit seinem 40-Tonner vorbei gefahren wäre, hätte er einige der Äste locker mitgenommen. Das konnten wir nicht riskieren“, sagte der Geschäftsführer.

Um die Baumpflegearbeiten der beauftragten Mitarbeiter aus dem Raum Greiz nicht zu stören, musste der Bereich zwischen der Zufahrt zum Burgblick bis zur Einfahrt zur Rosa-Luxemburg-Straße in Stadtroda komplett gesperrt werden. Viele Fahrzeugführer aus und nach Jena konnten am Donnerstag die knapp 1,5 Kilometer lange Umgehungsstraße nicht wie gewohnt nutzen. Ihr Fahrtweg führte über eine ausgewiesene Umleitung durch die Altstadt Stadtrodas. Die Wohnungsbaugenossenschaft Stadtroda wurde vor 63 Jahren gegründet. Laut eigener Internetseite vermietet die WBG 547 Wohnungen in 20 Objekten. Die WBG zählt 272 Mitglieder.