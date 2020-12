Dreiste Trickbetrüger - Autokratzer als Liebesbekundung? - Brand

Dreiste Trickbetrüger gehen leer aus

Gleich zweimal versuchten Trickbetrüger am Mittwoch in Jena ihr Glück - allerdings erfolglos. Gegen 10:30 Uhr erhielt eine 78-Jährige aus Jena einen Anruf von ihrem vermeintlichen Sohn. Dieser gab an, dass er unbedingt Geld benötige, da er sonst ins Gefängnis müsse, weil er bei einem Verkehrsunfall eine Person getötet habe. Eine genaue Summe wurde nicht gefordert. Die Frau reagierte besonnen und rief nach dem Telefonat ihrem Sohn an. Dieser versicherte ihr, dass es ihm gut ginge und er nicht für das Telefonat verantwortlich sei. So ist der Rentnerin auch kein finanzieller Schaden entstanden.

Der zweite Fall ereignete sich in den Nachmittagsstunden in Jena. Bei einem 78-Jährigen meldete sich ein Mann und gab an, dass der Mann bei einer Gewinnausschüttung der Deutschen Bank in Höhe von 38.000 Euro beteiligt werden soll. Dazu müsse der Rentner lediglich eine Gebühr von 900 Euro bereithalten. Auch wurde die Betrugsmasche entlarvt und es kam zu keinem finanziellen Schaden. In beiden Fällen hat die Polizei eine Anzeige wegen versuchten Betruges aufgenommen.

Liebesbekundung einmal anders?

In Hummelshain haben unbekannte einen Firmenwagen beschädigt. Wie am Mittwochabend bekannt wurde, haben der oder die Täter mit einem unbekannten Gegenstand an verschiedenen Stellen vom Fahrzeug den Lack zerkratzt. Es wurden immer zwei Buchstabend, „C“ und „R“ durch Die Unbekannten auf das Fahrzeug aufgetragen, ob es sich um die Initialen einer verschmähten Liebe handelt ist nicht bekannt. Wie hoch der Sachschaden ist, kann aktuell noch nicht gesagt werden. Eine Anzeige wegen Sachbeschädigung wurde aufgenommen.

Ohne Maske geklaut

Ein 18-Jähriger Langfinger wurde Mittwochabend beim Diebstahl in einem Supermarkt in Kahla beobachtet. Der junge Mann steckte sich diverse alkoholische Getränke in seinen Rucksack und passierte anschließend den Kassenbereich, ohne seine Ware zu bezahlen. Zudem trug er keinen Mund-Nasen-Schutz, wie es in Geschäften vorgeschrieben ist und kassierte dadurch die zweite Anzeige.

Doch keinen Bock zu gehen

Obwohl sich ein 37-Jähriger am Dienstag eigenständig aus der Klinik in Stadtroda entlassen hatte, wollte er scheinbar doch nicht so recht gehen. Gegen 14:30 Uhr teilte ein Mitarbeiter am Mittwoch mit, dass der ehemalige Patient, trotz mehrfacher Aufforderung, das Gelände nicht verlassen will. Als die Polizeibeamten den jungen Mann ansprachen, reagierte er zunehmend aggressiver und beleidigte die Beamten fortlaufend, schien aber zeitlich und örtlich nicht orientiert zu sein. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,2 Promille. Der 37-Jährige wurde letztlich, nachdem er sich wieder beruhigt hatte, durch einen Rettungswagen in eine Klinik nach Gera gebracht.

Brand

In Petersberg kam es am Mittwochabend zu einem Brand in einem Wohnhaus. Aufgrund eines technischen Defekts geriet der Lüfter der Pelletheizung in Brand und wurde dabei vollständig zerstört. Durch den Rauch mussten die Bewohner ihr Haus für die Folgenacht verlassen, da das Gebäude gelüftet werden musste. Glücklicherweise wurden keine Personen verletzt und auch an der Grundsubstanz des Hauses entstand kein Sachschaden. Die entstandene Schadenshöhe wird auf etwa 1500 Euro geschätzt.

