Seit dem 1. September betreibt der DRK-Kreisverband Jena-Eisenberg-Stadtroda eine Einrichtung für Kurzzeitpflege in den Waldkliniken in Eisenberg. Pflegedienstleiter Christian Ehlert (links) sitzt mit einigen Gästen bei Kaffee und Kuchen.

DRK-Kreisverband blickt auf ein bewegtes Jahr

Knapp 4.900 Fördermitglieder, 563 ehrenamtliche Helfer und rund 500 hauptamtliche Mitarbeiter, fast 29.000 Rettungsdiensteinsätze und 259 Einsätze der Bereitschaften - darunter 173 sanitätsdienstliche Absicherungen von Veranstaltungen. 107 Blutspende-Termine, 320 Erste-Hilfe-Lehrgänge, fast 24.000 Besucher in den Begegnungszentren, über 400.000 Hausbesuche der ambulanten Pflegekräfte, 67.823 ausgelieferte Mahlzeiten, die Betreuung von fast 400 Kindern in fünf Kindertagesstätten, eine Bilinguale Ganztagsgrundschule mit 160 Plätzen, über 2.000 Erziehungs- und Familienberatungen und vieles mehr.: So lautet die Jahresbilanz des DRK-Kreisverbandes Jena-Eisenberg-Stadtroda.

41.130 ehrenamtlich geleistete Stunden

Präsident Gerhard Bayer und der Vorstandsvorsitzende Peter Schreiber blickten in ihren Reden auf das bewegte und arbeitsreiche Jahr mit vielen Aufgaben und Herausforderungen zurück und würdigten das Engagement und die Professionalität der hauptamtlichen Mitarbeiter und ehrenamtlichen Helfer. Gleichzeitig dankten sie den Fördermitgliedern und Sponsoren für ihre Unterstützung und bestätigten Vorstandsmitglied Sebastian Wächter in seinem Amt. Der aktuelle Jahresbericht mit dokumentierten Ereignissen, eindrucksvollen Zahlen, Fakten und Erfolgen veranschaulichte wieder einmal die vielfältigen Aufgabenbereiche und Herausforderungen des Kreisverbandes sowie die hohe Qualität der Arbeit. Die Bilanz von 41.130 ehrenamtlich geleisteten Stunden, das sind fast 3.000 mehr als im Vorjahr, spiegelt die Vielfalt der Arbeit wider, sei es bei Einsätzen, Übungen oder Veranstaltungen. Hinter dieser Zahl stehen ein großer Einsatzwille, Mühe und Teamarbeit und nicht zuletzt die Bereitschaft, freie Zeit zum Wohle der Mitmenschen einzusetzen. Es stehen aber auch Freude dahinter und das Bewusstsein, dass diese Arbeit der Gemeinschaft dient. Seit nunmehr 25 Jahren unterstützt, begleitet und hilft der DRK-Kreisverband Jena-Eisenberg-Stadtroda Menschen in den unterschiedlichsten Lebenslagen.

Neue Angebote für Ältere geschaffen

Das soll natürlich auch in Zukunft so bleiben. Deshalb ist es besonders wichtig, aktuelle gesellschaftliche Entwicklungen zu analysieren und daraus neue Wege für den eigenen Verband abzuleiten, um Angebote und Maßnahmen auf die aktuellen Bedürfnisse der Bevölkerung anzupassen. Der demografische Wandel ist dafür ein großes Thema. Die Angst vieler Senioren liegt darin, im Alter oder bei akuten Beschwerden keine geeigneten Hilfen zu finden. 2018 konnten daher neue Angebote geschaffen werden, die sich dem entgegenstellen. Neben einem Service Wohnen im Rosepark ATRIUM sind das Betreuungsgruppen und eine solitäre Kurzzeitpflegeeinrichtung in Eisenberg. Für den Bau eines Wohn- und Pflegequartiers in Stadtroda wurde bereits der Weg geebnet.