Ein Adventskalender für die Tälerdörfer

Mit Konzerten, offenen Proben, gemütlichem Kaffeetrinken, Gottesdiensten und dem Besuch des Nikolauses wird der Advent in den Tälerdörfern gefeiert. Zum 2. Mal kann, wer will, vom 1. bis zum 24. Dezember ein symbolisches Türchen öffnen. Der Inhalt sind weder Schokolade noch Tee oder Spielzeug. Sondern Veranstaltungen in verschiedenen Orten der Tälerdörfer, die gemeinsam erlebt werden können und auf das Weihnachtsfest einstimmen sollen.

Initiiert worden ist das Projekt im vergangenen Jahr von Pfarrer Oliver Behre. „Ich kenne diese Adventskalender-Aktionen von meiner früheren Stelle in Münchenbernsdorf im Landkreis Greiz. Dort fanden die einzelnen Veranstaltungen teilweise bei Privatpersonen, teilweise bei verschiedenen Institutionen statt. Das war immer sehr schön. Deshalb dachte ich mir, dass wir das in hiesiger Region ähnlich umsetzen könnten“, sagte der Pfarrer vor einem Jahr, als er den „Advent in den Tälerdörfern“ erstmals anregte. „Ich freue mich, dass wir auch in diesem Jahr auf diese Weise den Advent feiern.“

Als einen Höhepunkt nannte er unter anderem das, was sich hinter Türchen Nummer 7 verbirgt. An diesem 7. Dezember nämlich wird nicht nur zur Adventsfeier in die Kirche nach Erdmannsdorf eingeladen, sondern ist auch eine Baustellenbesichtigung geplant. „Wir haben in der Kirche unter anderem ein Nässe-Problem. Das geht an die Bausubstanz. Auch ein neuer Fußboden muss beispielsweise rein. Über alles Weitere werden wir dann direkt vor Ort informieren.“ Auch die drei Klangheimlich-Konzerte in Trockenborn, Großbockedra und Oberbodnitz wollte der Pfarrer nicht unerwähnt lassen, ebenso wie das Adventskonzert des Posaunen- und Kirchenchors in Tautendorf und das des Jugendblasorchesters in Tröbnitz.

„Die kirchlichen Traditionen sind in der Region weitgehend verloren gegangen. Es liegt an uns, sie neu zu pflegen. In einer zunehmend globalisierten Welt ist es aus meiner Sicht wichtig zu schauen, was unsere eigenen Traditionen sind. Ich jedenfalls freue mich schon sehr auf den Advent und darauf, diese Zeit bewusst und gemeinsam mit anderen zu gestalten“, sagte Pfarrer Behre.

Was hinter den 24 Adventskalendertürchen steckt:

1. Dezember, 10 Uhr, Trockenborn: Gottesdienst zum 1. Advent mit Einführung der neu gewählten Gemeindekirchenräte von Trockenborn und Tröbnitz. 15 Uhr, Tautendorf: Adventskonzert des Posaunen- und Kirchenchores

2. Dezember, 19 Uhr, Ottendorf: Offene Chorprobe zum Advent mit dem Kirchenchor Ottendorf im Pfarrhaus

3. Dezember, 18 Uhr, Renthendorf: Abendandacht zum Advent mit Einführung des Gemeindekirchenrates Renthendorf

4. Dezember, 15 Uhr, Hellborn: Adventskaffee im Gemeindehaus

5. Dezember, 18 Uhr, Stanau: Adventskonzert mit Ilga Herzog

6. Dezember, 16 Uhr, Strößwitz: Der Nikolaus kommt. 17.30 Uhr ist er dann in Lippersdorf zu Gast.

7. Dezember, 16.30 Uhr, Erdmannsdorf: Baustellenbesichtigung in der Kirche in Erdmannsdorf

8. Dezember, 17 Uhr, Lippersdorf: Adventskonzert mit dem Chorverein Täler

9. Dezember, 16 Uhr, Renthendorf: Adventsfeier mit dem Kindergarten Renthendorf im Kindergarten

10. Dezember, 16 Uhr, Weißbach: Adventsfeier mit dem Kindergarten Weißbach. 18 Uhr, Breitenhain: Die schönsten Schlager zum Advent mit Tino Fuchs.

11. Dezember, 14.30 Uhr, Strößwitz: Adventskaffee im Gasthof „Zur Einkehr“. 18 Uhr, Trockenborn: Klangheimlich-Konzert

12. Dezember, 15 Uhr, Kleinebersdorf: Adventskaffee in der Gaststätte „Zum Löwen“

13. Dezember, 14.30 Uhr, Eineborn: Adventskaffee im Gemeindehaus. 19 Uhr Untergneus: Adventsabend im Gemeindehaus.

14. Dezember, 14 Uhr, Ottendorf: Täleradventsmarkt der Grundschule Ottendorf

15. Dezember, 10 Uhr, Lippersdorf: Gottesdienst zum 3. Advent mit Einführung der neu gewählten Gemeindekirchenräte in Lippersdorf. 17 Uhr, Tröbnitz: Adventskonzert des Jugendblasorchesters Tröbnitz

16. Dezember, 18 Uhr, Karlsdorf: Advent in der Kirche

17. Dezember, 14 Uhr, Ottendorf: Adventskaffee im Pfarrhaus

18. Dezember, 18 Uhr, Großbockedra: Klangheimlich-Konzert

19. Dezember, 14 Uhr, Bremsnitz: Adventskaffee im Gemeindehaus

20. Dezember, 18 Uhr, Tröbnitz: Weihnachtsliedersingen für Groß und Klein im Pfarrhaus

21. Dezember, 16 Uhr, Rattelsdorf: Öffentliche Krippenspiel-Generalprobe

22. Dezember, 17 Uhr, Oberbodnitz: Klangheimlich-Konzert

23. Dezember, 15 Uhr, Tröbnitz: Öffentliche Krippenspiel-Generalprobe

24. Dezember: Heiligabend