Ein echter „Rod’scher“ für den Amtsplatz

In Stadtroda wird auch in diesem Jahr ein Weihnachtsbaum den Amtsplatz schmücken. Das bestätigte gestern Ulf Mittelhäußer, der Chef des städtischen Bauhofes. Eine Privatperson aus Stadtroda habe sich gemeldet und eine Blautanne als Weihnachtsbaum 2019 zur Verfügung gestellt. Wie groß der Baum ist, konnte Mittelhäußer noch nicht sagen. „Ein bisschen kleiner als der vom letzten Jahr, schätze ich.“

Voraussichtlich am Freitag, 22. November, soll die Tanne gefällt und anschließend auf dem Amtsplatz in der Innenstadt aufgestellt werden. Geschmückt werden soll der echte „Rod’sche“ Weihnachtsbaum allerdings erst nach dem Totensonntag am 17. November. Mit Schmuck ist vor allem das Anbringen von Lichterketten gemeint. Weihnachtskugeln werden nach derzeitigem Stand nicht mehr am Baum hängen. „Wegen Vandalismus und weil wir auch nicht mehr ausreichend große Kugeln haben“, sagt der Bauhof-Chef. Mario Ernst vom Ordnungsamt der Stadt bestätigt: „In vergangenen Jahren sind Kugeln vom Baum gerissen worden und lagen anschließend in der halben Stadt verteilt herum.“

Zusätzlich zum Baum soll ab Mitte/Ende November auch die Innenstadt wieder weihnachtlich herausgeputzt werden. „Auf jeden Fall vor dem Adventsglühen“, sagt Ernst. Dazu lädt am 30. November von 16 bis 19 Uhr – zum 12. Mal – ein der Gewerbeverein Stadtroda. Geboten wird ein abwechslungsreiches Programm für die ganze Familie mit Kellerführungen, Musik, Artistikshow, einem Feuerwerk und vielem anderen mehr.