Ein Flohmarkt von Kindern für Kinder in Quirla

Quirla. Bauernmarkt in Quirla mit Angeboten für große und kleine Leute

Zum Kinderfest mit Kinderflohmarkt und zum Bauernmarkt mit Köstlichkeiten aus der Region wird am 21. August in der Zeit von 9 bis 16 Uhr auf das Truck-Stop-Gelände in Quirla eingeladen. „Wer kommt, der kommt. Wer einen Stand aufbauen möchte, baut einen Stand auf. Ich biete die Fläche an, mit Leben füllen können es alle, die herkommen möchten“, sagte kürzlich Truck-Stop-Inhaber Eberhard Schneider.

Planlos aber geht die Veranstaltung keineswegs über die Bühne. Für das Kinderfest mit Kinderflohmarkt ist längst einiges organisiert: Um 9.30 Uhr steht zum Beispiel ein „Guten-Morgen-Yoga im Grünen“ für Kinder auf dem Programm. Dabei sollen die jungen Teilnehmer lernen, abzuschalten und sich ganz bewusst zu entspannen. Denn Yoga hilft nicht nur der körperlichen, sondern auch der geistigen Verfassung: Es steigert die Flexibilität, verbessert das Körpergefühl, stärkt die Konzentrationsfähigkeit sowie die Sinneswahrnehmung.

Von Alpaka-Führerschein bis Kinderschminken

Wer keine Lust auf Yoga hat, der kann in der Zeit von 10 bis 12 Uhr seinen Alpaka-Führerschein machen, Ponyreiten, sich auf einer Hüpfburg austoben oder sich schminken lassen. Kinder, die ihr Taschengeld aufbessern oder beispielsweise für mehr Platz im Kinderzimmer sorgen möchten, können sich am Kinderflohmarkt – von Kindern für Kinder – beteiligen und versuchen, Spielsachen, Bücher, CDs oder was sie sonst nicht mehr benötigen oder wollen, an andere Kinder weiterzugeben. Wer sich anmelden möchte und noch Interesse an einem Stand hat, kann sich im Truck-Stop melden unter Telefon 0163 / 68 23 142.

Zusätzlich zum Kinderflohmarkt wird es auch einen Bauernmarkt mit verschiedenen und hauptsächlich regionalen Produkten geben. Honig, Marmeladen, Eier, traditionelle Wurstwaren, doppelt gebackenes Steinofenbrot, Obst und Gemüse, Kräutersalz, Liköre und vieles mehr soll an den Ständen angeboten werden.

„Ich freue mich auf alle, die kommen und den Tag mitgestalten“, sagte Eberhard Schneider.

