Ein grüner Schulhof für das Förderzentrum Hermsdorf

Das Förderzentrum „Christophorus“ Hermsdorf ist unter den Gewinnern des Wettbewerbes „Zehn grüne Schulhöfe für Thüringen“. Als sogenannte Planungsschule können sich die Schüler und ihre Lehrer über 5000 Euro freuen. Insgesamt hatten sich 34 Schulen aller Schultypen am zweiten gemeinsamen Wettbewerb des Thüringer Ministeriums für Umwelt, Energie und Naturschutz mit der Deutschen Umwelthilfe beteiligt.

Das Förderzentrum ist als eine von sechs Planungsschulen im Wettbewerb eingestuft worden, weil die Schule zwar den Wunsch hat, ihren Schulhof umzugestalten, dafür bisher aber noch keine konkrete Planung vorliegt. „Unsere Schule verfügt über ein etwa 2500 Quadratmeter großes Außengelände. Das allerdings entspricht nicht mehr den Anforderungen des Schulalltages“, sagt Britta Rudolf, die Leiterin des Hermsdorfer Förderzentrums. „Wir wollen in den kommenden Wochen und Monaten mit der Umgestaltung unseres Schulgeländes beginnen. Die Idee eines Wunschschulhofes ist zunächst in einer Projektwoche entwickelt worden.“

Das Förderzentrum hat ein etwa 2500 Quadratmeter großes Außengelände. Das soll in den nächsten Wochen und Monaten umgestaltet werden. Foto: Foto: Jens Henning

Der Förderschwerpunkt im staatlichen regionalen Förderzentrum Hermsdorf liegt auf der geistigen Entwicklung. Die Schule wird von Kindern und Jugendlichen zwischen dem 6. und dem 18. Lebensjahr besucht, die ihre zwölfjährige Schulpflicht absolvieren.

Das Arbeiten in kleinen Lerngruppen von acht oder neun Schülern im Rahmen einer Ganztagsschulung macht eine fachliche und individuelle Förderung möglich. Das Einzugsgebiet umfasst den gesamten Saale-Holzland-Kreis.

„Der Unterricht gliedert sich in verschiedene Lernbereiche wie Arbeit und Beruf oder Umwelt und Naturschutz. Der handlungsorientierte und projektbezogene Unterricht wird von Lehrern und sonderpädagogischen Fachkräften erteilt“, informiert Britta Rudolf.

Beim Wettbewerb „Zehn grüne Schulhöfe für Thüringen“ ist dieses Mal besonderer Wert auf die Themen Artenvielfalt, Klimawandel, Klimawandelanpassung und Bodenschutz in der Schulhofgestaltung gelegt worden. Die Schulen werden bei der Planung unterstützt sowie durch spezielle thematische Workshops und Fortbildungen auch zu Themen wie Akquise und Öffentlichkeitsarbeit. Der Wissensaustausch zwischen den Schulen soll durch regelmäßige Vernetzungstreffen gestärkt werden.

Gefühl für die Natur bekommen und direktes Umfeld lebenswerter gestalten

„Schüler erhalten mit dem Projekt die Möglichkeit, frühzeitig ein Gefühl für die Natur zu bekommen und ihr direktes Umfeld auf aktive Art und Weise lebenswerter zu gestalteten. So können naturnahe und erholsame Lernumgebungen geschaffen werden, die gemeinsam und ökologisch gestaltet werden. Das stärkt sowohl das Gemeinschaftsgefühl als auch das Umweltbewusstsein“, sagt Sascha Müller-Kraenner, Geschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe.

„Der schönste Schulhof ist doch der, auf dem man selber einen Baum gepflanzt, ein Klettergerüst entworfen oder ein Vogelhaus gezimmert hat. Ich freue mich sehr, dass sich auch in diesem Jahr wieder zehn Thüringer Schulen auf den Weg machen, solche grünen Oasen zum Lernen und Erholen zu schaffen! So werden aus Betonwüsten auch Lebensräume für Insekten und Vögel und so entstehen Klassenzimmer im Freien“, sagte Umweltministerin Anja Siegesmund.

Im Beisein von Umweltministerin Anja Siegesmund und Vertretern der Deutschen Umwelthilfe ist im August 2019 der erste grüne Schulhof Thüringens am Johann-Heinrich-Pestalozzi-Gymnasium in Stadtroda eingeweiht worden. Foto: Archivfoto: Ute Flamich

In der ersten Wettbewerbsrunde haben 2018/2019 bereits zehn Thüringer Schulen die Umgestaltung ihrer Schulhöfe geplant und umgesetzt. Als erster grüner Schulhof Thüringens konnte am 20. August 2019 der Hof für die Jungen und Mädchen der fünften bis siebten Klassen des Stadtrodaer Gymnasiums eingeweiht worden.

Das Gymnasium hatte als Umsetzungsschule mit einer bereits bestehenden Schulhofplanung eine Fördersumme von 30.000 Euro beim Wettbewerb erhalten. Entstanden ist schließlich ein bewegungsfreundlicher Schulhof mit unter anderem einer Slackline, einem Baumstamm-Mikado zum Klettern und Ausruhen, einer neuen Sitzgruppe sowie Beeten mit insektenfreundlichen Pflanzen und Kräutern.