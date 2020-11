Die Herbstsonne scheint in den gemütlichen Wintergarten von Barbara Noffke in Gernewitz. Die Strahlen setzen die dekorativen, aufwendigen Handarbeiten der 77-Jährigen ins rechte Licht. Wo man nur hinschaut, befinden sich Unikate für die Advents- und Weihnachtszeit – vorwiegend gestaltet aus Ton und Holz.

Ton für Keramikarbeiten stammt aus Beulbar

Darunter sind größere und kleinere Geschenkanhänger in Form von beispielsweise Tannenbäumen, Sternen, Engeln, Kugeln und Elchen. Eine Krippe mit zwölf Figuren steht direkt am Fenster. Auf dem runden Tisch in der Mitte des Wintergartens sind zwei Adventskränze abgelegt. „Die habe ich auf Bestellung angefertigt“, sagt Barbara Noffke. So, wie vieles andere im Raum auch. Denn die Kunstwerke der Gernewitzerin sind beliebt und für manche längst zu Sammlerstücken geworden.

Eine von Barbara Noffkes jüngsten Arbeiten: eine Weihnachtskrippe. Foto: Ute Flamich

Wie viele Jahre sie ihrem kreativen Hobby schon nachgehe, das könne sie gar nicht genau sagen. „Ich mache es aber immer noch sehr gern.“ Nur die Hände bereiten ihr Probleme. „Ich habe Arthrose, da fällt es mir zunehmend schwer, Figürliches zu gestalten.“

In diesem Jahr habe sie im August damit begonnen, Dekoratives für die Weihnachtszeit herzustellen. Den feinkörnigen Ton, den sie für ihre Keramikunikate benötige, hole sie nach wie vor bei Rainer und Birgit Thierolf in Beulbar.

Zum Verarbeiten muss der Ton zimmerwarm sein. Mit einem Nudelholz wird die notwendige Masse ausgerollt, mit Plätzchenformen werden die gewünschten Motive ausgestochen. Viele weitere Schritte folgen, wie trocknen, brennen und abkühlen lassen, lasieren und schließlich den Anhänger an einem Draht befestigen. Bei vielen dieser Tätigkeiten fehle ihr einer, der sie stets liebevoll „Tonmaus“ nannte, ganz besonders: ihr verstorbener Mann Horst. Gemeinsam hat das Ehepaar viele Jahre der sinn- und freudvollen Freizeitbeschäftigung gefrönt. „Jetzt mache ich es alleine weiter. Es tut mir einfach gut.“