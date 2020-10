Ein Instrument lernen in Stadtroda

Zu einer Woche der offenen Tür lädt die Außenstelle Stadtroda der Kreismusikschule vom 5. bis 9. Oktober ein. Während die verschiedenen Ensembles fleißig proben, können Interessierte ihnen dabei zuhören. „Aber nicht nur zuhören ist erwünscht. Wer möchte, kann sich auch auf einem Instrument selber ausprobieren. Befürchten muss niemand, dass er die Proben stört. Die Musikschüler der verschiedenen Gruppen und die Musiklehrer wissen bescheid und sie sind gern bereit, Interessierten Fragen zu beantworten oder mit ihnen gemeinsam zu musizieren“, erläutert Uta Koschmieder, Leiterin der Kreismusikschule, das Anliegen der Musikwoche.

Für Fragen rund um die Musikschule steht auch Ute Adler bereit, sie leitet die Stadtrodaer Außenstelle der Musikschule. Wer sich im Vorfeld informieren will, könne das telefonisch unter (036428) 49 012 tun.

Fleißig geübt haben in der letzten Zeit Mädchen und Jungen der dritten Klassen aus der Stadtrodaer Grundschule „Milo Barus“ in der Musikschule. Sie besuchten ein Jahr lang jede Woche die Stadtrodaer Außenstelle, um im Rahmen des regulären Musikunterrichts ein Instrument zu erlernen. Aufgrund der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie wäre dieser Unterricht eigentlich mit dem Schuljahresabschluss im Sommer diesen Jahres beendet gewesen. „Doch wir haben die Beschulung bis zu den Herbstferien verlängert“, erläutert Uta Koschmieder.

Und auf die Mädchen und Jungen sowie Eltern und Großeltern warte jetzt noch ein Bühnenerlebnis. Am Dienstag, 6. Oktober, geben die beiden dritten Klassen jeweils ein Konzert in der Turnhalle der Stadtrodaer Grundschule. Konzertbeginn ist 16 Uhr beziehungsweise 17 Uhr. Dann wollen die jungen Musiker ihr Können zeigen. Besucher seien herzlich willkommen, so Ute Adler.

Unterstützt werden die Grundschüler beim Konzert durch das Ensemble „Flitzebögen“, den jüngst gegründeten „Rodies - Musicmix“ sowie den „Streichertreff“.