Ein prüfender Blick auf bestimmte Bäume lohnt sich

Die Holzpreise sind am Boden, selbst der Verkauf von Brennholz läuft in einigen Revieren schleppend, weil es preiswertes Käferholz praktisch seit Monaten an jeder Ecke gibt. Inzwischen lassen private Waldbesitzer, aber auch das Forstamt Jena-Holzland Stämme in schwer zugänglichen Gegenden einfach zum Verrotten liegen.

Trotzdem kann man mit Holz durchaus noch gutes Geld verdienen, vorausgesetzt, es handelt sich um sogenanntes Wertholz. Dabei muss es sich nicht unbedingt um kräftige und gesunde Bäume handeln, die sich gut verkaufen lassen. So ließ Stefan Engeter, Revierförster von Wöllmisse, im Vorfeld der diesjährigen Wertholzsubmission beispielsweise einige starke Lärchen aus dem Bürgeler Gemeindewald entnehmen. „Die wären sonst dem Lärchenborkenkäfer zum Opfer gefallen“, sagt der Förster. Im Pfarreiwald Graitschen gefällt wurden einige wenige Ulmen, die zwar das große Ulmensterben in den zurückliegenden Jahren heil überstanden hatten, nun aber doch Zeichen des Absterbens vermutlich durch die große Trockenheit aufwiesen. Die Stämme gehören der Evangelischen Kirche Mitteldeutschland. Aber auch Private schickten Wertholz nach Erfurt. Mit 3614 Euro erzielte ein über 100 Jahre alter Bergahorn, der unweit von Poxdorf geerntet worden war, Ende Februar den Spitzenpreis bei der diesjährigen Wertholz-Submission. „Der Stamm hatte einen Durchmesser von rund 80 Zentimetern“, sagt Attila Reiche, zuständig für die Holzvermarktung/-verkauf beim Forstamt Jena-Holzland. Auch eine bereits bei Nausnitz umgefallene Eiche (1089 Euro) sowie die aus Bürgel stammenden Lärchen (256 Euro pro Festmeter) hätten sehr gute Erlöse gebracht. „Ein prüfender Blick auf bestimmte Bäume lohnt sich in aller Regel“, lautet die Erfahrung von Reiche. Gerade bei außergewöhnlichen Bäumen, wo ersichtlich sei, dass sie durch die Trockenheit der zurückliegenden Jahre so angeschlagen seien, dass sie perspektivisch absterben, wäre es schade, das Wertholz nicht zu vermarkten. Wie auch bei allen Fragen, die das Thema Wald betreffen, sind auch beim Wertholz die zuständigen Revierförster der richtige Ansprechpartner.