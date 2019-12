Ein Stadtrodaer, der für den Handballsport lebt

Unterhält man sich mit Günther Frickel (80) über Handball, beginnen seine Augen zu funkeln. Das kleine runde Leder hat es den 80-Jährigen bis heute angetan. Seit 65 Jahren ist er seinem TSV Stadtroda 1890 als Mitglied treu. Und ohne zu übertreiben, kann man Günther Frickel als Stadtrodaer Handball-Urgestein beschreiben. Das hört er zwar nicht gern, aber er bekennt freimütig, dass er dem Handballballsport sein Leben gewidmet habe. Und davon kann er bis heute nicht wirklich lassen.

Bis zum Sommer noch als Trainer aktiv

Noch bis zum Juli dieses Jahres hat er sich regelmäßig in der Woche seinen Trainingsanzug übergestreift und leitete beim TSV das Torwartrainung. „Danach habe ich mich aus dem Trainingsbetrieb zurückgezogen. Irgendwann musste ja auch mal Schluss sein“, merkt er an. Doch wer Günther Frickel kennt, ahnt was kommt. „Ja, ich gebe zu, dass es noch immer prickelt. Wenn Not am Mann ist und der Verein mich braucht, helfe ich gern aus.“

Im April 1954 sei es gewesen, als er sich als Jugendlicher bei den Stadtrodaer Handballer, der damaligen BSG Medizin Stadtroda, anmeldete, erinnert er sich. Als Spieler jagte er den Ball auf dem Großfeld hinterher, später wurde in der Halle gespielt. Im Ausklang seiner aktiven Zeit habe er vorwiegend im Tor gestanden, erzählt der 80-Jährige.

Nach seiner aktiven Laufbahn startete Günther Frickel noch einmal so richtig durch. Er übernahm 1964 den weiblichen Nachwuchs im Verein mit einem Co-Trainer an seiner Seite. 1977 qualifizierte er sich zum Übungsleiter der Stufe 3 (heute C-Lizenz) und betreute später auch Jungen- und Männerteams. Trotz Schichtsystem in den Keramischen Werken Hermsdorf versuchte er den Trainingsbetrieb aufrecht zu erhalten. Wenn man Verantwortung übernimmt, muss man dabei bleiben, lautete sein Credo.

Die Arbeit mit den Nachwuchssportlern habe ihm viel Freude bereitet. „Die Mädchen und Jungen zu fordern und zu fördern, zu sehen, wie sie Spaß am Handball haben und wie sie sich sportlich entwickeln, das war einfach fantastisch“, gesteht er. Und kamen Kinder zum Handball, habe er nie ein Kind weggeschickt. Auch wenn es noch so untalentiert gewesen sei. Doch den Spaß an der Bewegung zu fördern, war doch wichtig, skizziert er seine Einstellung.

So wie als Spieler, habe er auch als Trainer Ehrgeiz bei seinen Aufgaben an den Tag gelegt. Natürlich wollte er immer gewinnen. Aber noch wichtiger sei ihm die Entwicklung der Spieler gewesen. Mit klaren Forderungen, aber geduldig und mit individuellen Ansprachen sei er seinen Schützlingen begegnet. Laut geworden sei er als Trainer übrigens nur äußerst selten. Die jungen Sportler sollten doch Lust am Handballspiel haben, räumt Günther Frickel ein.

Keiner Aufgabe aus dem Weg gegangen

Parallel zu seiner Trainertätigkeit leitete er seit 1963 Handballspiele als Schiedsrichter, bildete Schiedsrichter aus, saß beim Spielen im Kampfgericht. Im Verein trug er unter anderem ab 1970 als stellvertretender Sektionsleiter Verantwortung, war der Vizechef beim Kreisfachausschuss Handball und leitet die Rechtskommission für die Kreise Stadtroda, Eisenberg, die Stadt Jena und das Jenaer Umland und arbeitete bis 2014 im Vorstand des TSV mit.

Schaut er auf sein vom Handballsport geprägtes Leben, zeigt er sich zufrieden. Auch weil seine Familie seine Leidenschaft tolerierte, allen voran seine Ehefrau Inge. „Der Handball hat mich auch jung gehalten“, sagt er und schaut nach vorn. Denn 2020 steht das vereinseigene Handball-Pokalturnier zum 30. Mal an. Als Organisator wolle er sich um die Schiedsrichtereinsätze kümmern, sagt Günther Frickel.