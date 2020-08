Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Einbrecher in Kahla und Eisenberg - Mopedfahrer verletzt

Sämtliche Räume durchwühlt

Am Sonntagmittag wurde der Polizei gemeldet, dass es in Kahla zu einem Diebstahl aus einer Wohnung gekommen ist. Aufgrund von Renovierungsarbeiten sind die Bewohner die Woche über in ihren Garten gezogen. Als der Mitteiler nun in seine Wohnung zurückkehrte, musste er feststellen, dass sämtliche Räume durchwühlt und alle Schubladen geöffnet wurden. Vermutlich über das Baugerüst verschafften sich die unbekannten Täter Zutritt zur Wohnung und entwendeten Bargeld in Höhe von knapp 1600 Euro. Im weiteren Verlauf wurde bekannt, dass noch eine weitere Wohnung betroffen ist. Auch hier haben die Täter Gelder in unbekannter Höhe entwendet.

Einbrecher in Eisenberg

Ein weiterer Einbruch wurde am Sonntagabend in Eisenberg gemeldet. Gegen 19:15 Uhr teilte der Geschädigte mit, dass unbekannte Täter in sein Einfamilienhaus eingedrungen sind und alles durchwühlt haben. Was genau entwendet wurde, konnte der Geschädigte bis dato noch nicht sagen. Der oder die Täter versuchten die Eingangstür des Hauses aufzuhebeln, was allerdings misslang. Daraufhin begaben sie sich in den rückwärtigen Bereich des Gebäudes und versuchten hier ein Fenster aufzuhebeln. Dabei brach die Scheibe, sodass die Unbekannten ins Innere des Hauses gelangten. Das genaue Beutegut und die Schadenshöhe können noch nicht genau beziffert werden.

Mopedfahrer verletzt

Ein 16-jähriger Mopedfahrer fuhr am frühen Montagmorgen gegen 0.30 Uhr zwischen Kraftsdorf und Bad Klosterlausnitz. In einer Linkskurve kam er nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Stein. Daraufhin stürzte der junge Mann und verletzte sich. Seine Simson wurde beschädigt, der Jugendliche wurde ins Krankenhaus gebracht.

