Einbrüche in der Hermsdorf reißen nicht ab

Seit Wochen reißen die Meldungen der Polizei über Einbrüche in Hermsdorf, vorrangig in der Waldsiedlung, nicht ab. Vorwiegend sind immer wieder Keller das Ziel der Täter, die es offensichtlich auf hochwertige Fahrräder beziehungsweis E-Bikes abgesehen haben. Dabei sind die Beutezüge leider oftmals von Erfolg gekrönt, wie die wiederkehrenden Meldungen der letzten Wochen beweisen.

Auf Anfrage unserer Zeitung bestätigte die Polizeiinspektion Saale-Holzland die Häufung. Bei den Einbrüchen entwenden Diebe bevorzugt hochwertige Fahrräder aus Fahrrad-Abstellräumen beziehungsweise aus Kellern. Im Blick haben Diebe aber auch hochwertige Werkzeuge. „Etwa vor einem halben Jahr haben die ersten Einbrüche stattgefunden. Um den Tätern auf die Spur kommen zu können, beschäftigen sich seit geraumer zwei Beamte ausschließlich nur mit den Einbrüchen in der Holzlandstadt“, informiert René Burkert, Chef der Polizeiinspektion Saale-Holzland.

Offenbar Beschaffungskriminalität

Ob es sich bei den Serieneinbrüchen um organisierte Kriminalität handele, könne man derzeit noch nicht genau beurteilen. Allerdings lasse das vorrangig gestohlene Diebesgut darauf schließen, dass es sich offenbar um Beschaffungskriminalität handele. Dafür spreche die Tatsache, dass nicht nur komplette Marken-Fahrräder gestohlen, sondern manchmal auch nur einzelne Fahrradteile abmontiert werden. „Diebe versuchen zumeist Beutegut ohne großen Aufwand zu ergattern. Wenn es zu aufwändig wird, begnügen sie sich auch mit Einzelteilen“, schildert René Burkert.

Offene Haustüren erleichtern Dieben das Vorgehen

Nach den Erkenntnissen der Polizei gelangen die Diebe über die Haustür in die Kellerbereiche. Die Häuser in der Waldsiedlung seien von Block zu Block über die offenen Brandschutztüren frei begehbar. Einzelne Keller aufzubrechen, in denen sie Diebesgut entdeckt haben, sei für Diebe kein Hemmnis. Festgestellt habe die Polizei, dass Abstellräume für Fahrräder, in vielen Fällen gar nicht verschlossen seien. Das befördere und erleichtere die Aktivitäten von der Dieben beträchtlich, mahnt der Polizeichef.

Ohnehin habe die Polizei bei den Ermittlungen vor Ort feststellen müssen, dass Haustüren zumeist keine Aufbruchsspuren zeigen. Sie lassen sich von außen einfach aufdrücken. „Wenn die Türen schon nicht abgeschlossen werden, sollten sie zumindest über ein Riegelsystem verfügen, welches ein Öffnen der Tür nur von innen ermöglicht“, sagt Burkert.

Achtsam sollten Bewohner in den Wohnblocks schon beim Verlassen des Hauses sein. Täter nutzen den Moment, bevor die Tür ins Schloss fällt, warnt die Polizei. Das gleiche gelte für Leute, die im Haus angetroffen werden, die gänzlich unbekannt seien. In diesem Fall rät die Polizei, die Betreffenden höflich anzusprechen. „Ist einem das nicht geheuer oder kommen die Personen einem verdächtig vor, dann sollte in jedem Fall umgehend die Polizei gerufen werden“, rät René Burkert.

Eigentum besser sichern

Um den Dieben das Vorgehen zu erschweren, sollte das Eigentum wesentlich besser gesichert werden. Fahrräder sollten mehrfach mit Sicherungssystemen versehen und wenn möglich, an unbeweglichen Gegenständen, wie Balken oder Pfeilern, angekettet. werden. Zu empfehlen sei, mit einem wasser- beziehungsweise abriebfesten Stift eine Markierung am Rad anzubringen, die man nicht auf den ersten Blick sehen könne. Das gelte auch für hochwertiges Werkzeug, das im Keller lagert. Ein Foto vom Rad oder vom hochwertigen Werkzeug sowie der markierten Stelle sei ratsam. Findet man das Diebesgut wieder, erleichtere es die Zuordnung wesentlich, weil Besitzer den Nachweis erbringen können, so die Polizei.

Codierungen des Rades werden oftmals von Dieben unkenntlich gemacht. Finde die Polizei gestohlene Fahrräder mit einer zerstörten Codierung, könne zwar vielfach die Ursprungsnummer wieder kenntlich gemacht werden, aber das gelinge nicht immer. Dennoch empfehle man die unter anderem von der Polizei angebotene Codierung des Rades. „Manchmal lassen sich Ganoven davon abschrecken.“ Und noch ein Tipp: Jedes Rad besitze am Rahmen noch eine Identifizierungsnummer, die man sich notieren sollte, so Renè Burkert.