Eine Sozialpädagogin für das Stadtrodaer Gymnasium

Franziska Geisenhainer ist seit Juni 2020 als Schulsozialarbeiterin am Johann-Heinrich-Pestalozzi-Gymnasium in Stadtroda im Einsatz. „Sie kam im richtigen Moment an unsere Schule“, sagt Schulleiterin Steffi Xylander. Denn vor allem aufgrund der Corona-Pandemie mussten Schüler, Eltern und Lehrer lernen, mit großen Veränderungen umzugehen. Jemandem zum Reden zu haben, der in allen Lebensfragen und Belangen rund um den Schulalltag unterstützt, sei – nicht nur – aber gerade in der aktuellen Zeit sehr wichtig.