Eineborner starten Faschingssaison

Endspurt ist angesagt für die Karnevalisten aus Eineborn. So bewältigten sie in den zurückliegenden Wochen erfolgreich den Umzug von Eineborn nach Weißbach. Nur noch kleinere Restarbeiten müssen bis zur Generalprobe am Freitag erledigt werden. Den dortigen Saal haben sie komplett umgebaut, neuen Fußbodenbelag verlegt und alles auf ihre neue Faschingssession ausgerichtet.

Es ist die nunmehr 36. Auflage des Faschings in den Tälern. „15 Personen waren ständig vor Ort beschäftigt. Sie bauten unter anderem die Bühne mit Stufen neu, verlegten die Technik-Kabel und sorgten natürlich auch für die entsprechende Dekoration“, sagte Vereinsvorsitzende Diana Walther. Auftakt mit Seniorenfasching Am Sonnabend, den 8. Februar, wird das neue Programm ab 15 Uhr zum Senioren-Fasching erstmals zu sehen sein. Der Kinderfasching, welcher am 16. Februar um 15 Uhr stattfindet, wird mit einem abgewandelten Programm ablaufen. So werden einige Teile des hauseigenen Horror-Programmes wegen der jungen Besucher nicht gezeigt. Dafür bringt sich die Kindertanzgruppe des AWO-Kindergarten „Tälerspatzen“ aus Ottendorf mit ein. Im Vorfeld probte Goltraud Nagel intensiv mit den Kindern. Beide Veranstaltungen bieten noch freie Plätze. Noch Karten für Rosenmontag Für die Hauptveranstaltung des Eineborner Karneval Club (EKC) am 22. Februar gibt es zwar keine Karten mehr, aber für den Rosenmontag sind noch Karten verfügbar und im Konsum Ottendorf sowie in der Fleischerei Weißbach erhältlich, sagte Walther. Ob das diesjährige Motto der Eineborner Karnevalisten „The Horrorshow - Höllenqual im Seitental“ schon mit Blick auf den Umzug von Eineborn nach Weißbach gewählt wurde oder rein zufällig entstand, wollte die Vereinsvorsitzende nicht verraten.