Eisenberger Förderverein des Blitz e.V. will neu durchstarten

Eisenberg. Zum 25-jährigen Jubiläum in Eisenberg einen Blick in die Zukunft gewagt

Dass man einen Verein gründet, um soziale Projekte zum Laufen zu bringen, ist keine ungewöhnliche Sache. Dass sich aber zum Verein ein Förderverein gründet, der wiederum dem Verein mit Geld- und Sachspenden unter die Arme greift, diese Konstellation gibt es nicht alle Tage.

In Eisenberg am Jugendzentrum Wasserturm blickte man jetzt auf die Gründung des Fördervereins Blitz e.V. vor 25 Jahren zurück. „Die Grundidee zur Gründung war, dass wir auch andere Leute mit in die Arbeit einbeziehen wollten. Es ging nicht vordergründig ums Geld“, sagte Doris Voll.

Immerhin: In den 25 Jahren brachten die Fördervereinsmitglieder viele zusätzliche Projekte ins Rollen, man sammelte auf Benefizveranstaltungen Spenden und konnte so den Blitz e.V. mit dem Kauf von Technik oder anderen Dingen, aber auch mit Geld unter die Arme greifen. So erhielt beispielsweise das Demokratiecamp in Kahla für seine Arbeit im vergangenen Jahr vom Förderverein 700 Euro.

Vereinsvorsitzender Detlef Poller, der seit 15 Jahren an der Spitze steht, sieht indes die 20-köpfige Truppe vor einem Neuanfang. „Nach 25 Jahren wäre es schön, wenn frisches Blut und neue Ideen in die Reihen kommen würden. Man habe über die Jahre hinweg stabil gearbeitet. Nun aber sei es an der Zeit, wieder in die Offensive zu gehen. „Wir müssen mehr an die Öffentlichkeit.“