Bei der Übergabe in der Hermsdorfer Friedensschule stellten sich zum Bild auf (von links): Melanie Vogel und Tochter Victoria, die beiden Schülerinnen Lotta und Hanna sowie Manuela Sieler-Tröbst mit Tochter Madlin.

Hermsdorf. Die Friedensschule in Hermsdorf hat von Eltern eine Spende erhalten.

Eltern sagen Dankeschön in der Hermsdorfer Friedensschule

Eltern von Schülern der beiden vierten Klassen der Hermsdorfer Friedensschule, die jetzt die Bildungseinrichtung verlassen werden, sprachen der Einrichtung ein Dankeschön aus.

Sie übergaben am Freitag zwei drehbare Bücherregale und ein Kuschelsitz für die Leseecke in der Grundschule sowie eine Geldspende in Höhe von 160 Euro.