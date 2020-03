Irina Baumann kontrolliert einen Eimer am Krötenzaun am Ortseingang Waldeck. Aber auch die Straße in Richtung Thalbürgel muss am Kreuzungsbereich nach den Tieren abgesucht werden.

Emsiger Einsatz für Amphibien am Waldecker Ortseingang

Für Irina Baumann aus Bobeck ist es ein Bedürfnis, Amphibien zu schützen und den Tieren auf den Weg zum Laichplatz zu helfen. Seit 2002 engagiert sie sich für die kleinen Landwirbeltiere und errichtet Begrenzungszäune am Kreuzungsbereich Ortseingang Waldeck in Richtung Thalbürgel. Einem Naturschutzverein gehört sie nicht an, sagt sie. Ein Schlüsselerlebnis habe einst zu ihrem bis heute andauernden Einsatz geführt.

Das war, als sie Hunderte tote Amphibien auf der Straße am Ortseingang Waldeck gesehen hatte, war ihr klar, hier müsse sie was tun. Anfang der 2000er Jahre packte sie zumeist alleine an, um Krötenzaune aufzubauen, Lurche einzusammeln, um sie zum Teich des Palettenwerkes, dem Laichgewässer der Amphibien, zu bringen, erzählt sie. Im Zusammenhang mit dem Straßenneubau im genannten Bereich hatte sie damals vergeblich für Durchlässe unter der Straße geworben. Also blieb nur die aktive Hilfe auf der Straße. In den kommenden Tagen beginnt die Wanderung der Kröten In den vergangenen Jahren kann die Bobeckerin auf eine kleine Helferschar blicken, die sie unterstützt. Am Sonntag habe sie auf fünf Leute bauen können, darunter Männer aus der Bobecker Mountainbike-Gruppe und aus Tautenhain, um den Krötenzaun auf einer Länge von 200 Metern aufzubauen. Sobald zehn Grad Celsius und mehr erreicht werden, begeben sich die Kröten auf die Wanderung zum Laichgewässer. Das werde in den nächsten Tagen irgendwann der Fall sein. Dann werde sie frühmorgens und am Abend die Eimer aufsuchen und auch ringsherum kleine Wirbeltiere einsammeln. Vielfach zeigen heute Kraftfahrer Verständnis, verhalten sich rücksichtsvoll und auch geduldig. „Manchmal steigt schon mal der Beifahrer aus und hilft einigen Kröten über die Straße“, freut sich Irina Baumann. Dass sei nicht immer so gewesen, fügt sie an. Natürlich bittet sie die Autofahrer auf die Tiere zu achten und das Fahrverhalten entsprechend auszurichten. Im vergangenen Jahr habe man 2050 Kröten, aber auch 50 Bergmolche sowie eine Handvoll Springfrösche gezählt. Vergleich man die Anzahl mit den jüngsten Jahren, könne man einen Zuwachs ausmachen, freut sie sich.