Enkeltrick taucht jetzt auch in der Volkshochschule auf

Um ältere Menschen vor Fallstricken des Alltags zu bewahren, wollen Wolfgang Main und Diethard Lumpe aus Stadtroda Seniorinnen und Senioren für Vorgehensweisen von Trickbetrüger sensibilisieren – ganz egal ob es sich um den so genannte Enkeltrick, falsche Polizisten, Energie-, Kredit- oder Krankenkassenberater handelt oder umtriebige Zeitschriftenwerber, die sprachgewaltig und hinterlistig Jahresabonnements ergaunern wollen. Das alles soll jetzt auch in der Kreisvolkshochschule Saale-Holzland Einzug halten.

Kurse im März und April

Die beiden Stadtrodaer werden an der Kreisvolkshochschule zu diesen Thema jeweils einen Kurs „Sicherheit im Seniorenalltag“ anbieten. Der erste Kurs soll am Mittwoch, 25. März in Hermsdorf stattfinden. Ein zweiter Kurs folgt eine Woche später, am Mittwoch, 1. April in Eisenberg, informiert Wolfgang Main. Der Kurs über dreimal eine dreiviertel Stunde – drei Schulstunden – soll aufklärenden Charakter haben. Beispielgebend sollen bekannte Praktiken aufgezeigt werden, wie Betrüger vorgehen, welche Tricks und Kniffe sie sich einfallen lassen, um an das Geld von Senioren zu kommen.

Zudem wollen Wolfgang Main und Diethard Lumpe die aktuellsten Maschen der Abzocker vorstellen. Dafür erhalten die beiden Kursleiter Unterstützung von der Polizeiinspektion Saale-Holzland. Die Polizei stellt dazu Filmbeiträge zur Verfügung, in denen Praktiken von Betrügern zum Beispiel bei Diebstählen nachgestellt sind. Zudem stellt die Polizei Faltblätter bereit, in dem zusammenfassende Hinweise nachlesbar sind.

Sicherheitsberater seit 2018

Wolfgang Main und Diethard Lumpe sind seit 2018 zertifizierte Sicherheitsbegleiter und seit dem ständig in Sachen Aufklärung unterwegs. Denn die Masche der Trickbetrüger ist einfallsreich, wie skrupellos, wenn es für die Ganoven um das Geld fremder Leute gehe, weiß Wolfgang Main. Um erfolgreich auf Beutezug gehen zu können, haben sich die Kriminellen vorrangig Ältere als Zielgruppe ausgewählt. Sie nutzen bewusst deren Gutgläubigkeit aber auch deren Einsamkeit mit perfiden Methoden aus. Ein freundliches und zunächst unverfängliches Gespräch an der Haustür reiche den Kriminellen schon, um ihre Absicht zu verschleiern, so Main. Das gleiche gelte aber auch für Telefongespräche von unbekannten Anrufern. „Kennt man die Nummer nicht, sollte man es auch mal klingeln lassen. Hat man den Anruf entgegengenommen und wird in ein endloses Gespräch verwickelt, sollte man trotz höflicher Erziehung auch einfach mal auflegen“, rät Diethard Lumpe.

Wir wollen in dem 135-minütigen Kurs, der im Block stattfindet, nicht nur die Methodik der Ganoven ansprechen, sondern den Seniorinnen und Senioren eine ganze Reihe an Tipps zum Verhalten an die Hand geben, damit man nicht vordergründig zum Opfer wird, beschreibt Main das Anliegen.

Wer am Kurs „Sicherheit im Seniorenalltag“ teilnehmen will, kann sich bereits jetzt in der Kreisvolkshochschule telefonisch anmelden. Meine Meinung

Hermsdorf, Schulstraße 30, Telefon (036601) 82 609 oder 93 82 71; Eisenberg, Mozartstraße 1 (036691) 60972 oder 60 971