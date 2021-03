Entscheidung für die Zukunft

Andreas Schott sieht dringende Sanierung des Gymnasiums Hermsdorf.

Ohne Zweifel: Trotz der in den vergangenen Jahren durch den Landkreis immer mal wieder getätigten Investitionen am Hermsdorfer Holzland-Gymnasium, ist eine grundlegende Sanierung des Gebäudes nun dringend vonnöten. Platz sieben hat das Gymnasium auf der Prioritätenliste im Kreis derzeit inne. Bedeutet: Vor 2024 würde nichts passieren. Und das in einem Landkreis, bei dem hinter vorgehaltener Hand von einem Sanierungsstau an Schulen von etwa 80 Millionen Euro gesprochen wird.

Ob es in drei Jahren klappt, steht daher ohnehin in den Sternen. Doch Hermsdorf als Wirtschafts- und Forschungsstandort ist zwingend auf eine gymnasiale Bildungsstätte angewiesen. Nur so kann man beim Werben um künftige Fachleute hautnah an junge Leute heranrücken und sie für Technologie und Forschung begeistern. Dazu gehört ein Gymnasium, an dem beste Lernbedingungen herrschen.

Weil die Wirtschaft um die finanziellen Zwänge des Kreises weiß, will sie einen Teil der Kosten übernehmen. Ein Angebot, das dem Landkreis wahrlich nicht alle Tage offeriert wird!

Ohnehin wäre ein Kreistagsbeschluss zugunsten des Gymnasiums nicht nur für Hermsdorf bedeutend, sondern würde eine Zukunftsentscheidung sein, von der auch der Landkreis profitiert.