Erneut Schild am Kindergarten zerstört

Zum wiederholten Mal haben Unbekannte eines der beiden Schilder am Ottendorfer Awo-Kindergarten „Tälerspatzen“ zerstört. Mit den Schildern sollen Verkehrsteilnehmer auf den Kindergarten, der direkt an der Ortsstraße angrenzt, aufmerksam gemacht werden. Leiterin Goldtraud Nagel kann darüber nur den Kopf schütteln, über die zum wiederholten Mal erfolgte Zerstörungswut. Für den amtierenden Bürgermeister Stefan Hücker sei das gleichfalls nicht hinnehmbar. Zumal die Unbekannten Müllereimer und andere Schilder am Sonnabendmorgen beschädigt hatten. „Wir haben Anzeige erstattet und die Polizei war auch vor Ort“, erzählt er.