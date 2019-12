Eröffnung der Tagespflege schon fest im Blick

Für das Vorhaben des Hermsdorfer Ortsverbandes des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB), im eigenen Gebäude des ASB in der Bad Klosterlausnitzer Birkenlinie eine Tagespflege zu schaffen, war der Bauablauf von Beginn straff durchgetaktet. Anfang März begannen die Umbaumaßnahmen im Erdgeschoss auf einer ehemals als Lagerbereich genutzten 256 Quadratmeter großen Fläche.

ASB-Tagespflege soll am 1. Februar in Bad Klosterlausnitz ihren Betrieb aufnehmen

Grundrisse mussten verändert werden, teilweise waren Wanddurchbrüche notwendig. Es folgten: der Trockenbau, der Einbau von großen Fenstern, die Installation der neuen Sanitäreinrichtung, der Heizung und die komplette Erneuerung der Elektrik. Knapp ein Dutzend verschiedener Gewerke waren im Laufe der Zeit vor Ort tätig, skizziert ASB-Pflegedienstleiterin Jan Pufe den Bauablauf. „Die Koordinierung war nicht immer einfach, aber wir sind voll im Zeitplan“, freut sie sich.

Derzeit sind noch Mitarbeiter des Stadtrodaer Malerfachbetriebes Dietzsch im Haus, die den neuen Designer-Fußboden verlegen. Danach folgen noch Malerarbeiten, und die Möbel für die Tagespflege stehen auch schon fast vor der Tür. „Am 1. Februar nächsten Jahres soll die Tagespflege in Betrieb gehen. Unsere Mitarbeiterin Jenny Meißner wird sich um die Tagespflege als Verantwortliche kümmern“, erklärt Jana Pufe.

Mit dem Umbau des Erdgeschosses rundet der ASB neben seiner ambulanten, stationären und teilstationären Pflege sein Angebot mit einer Tagespflege ab. Für das Bauvorhaben investiert der Verband etwa 600.000 Euro. Bei der Finanzierung erfahre der Ortsverband finanzielle Unterstützung durch die „Deutsche Fernsehlotterie“, teilt der Arbeiter-Samariter-Bund mit.

Lichtkonzept wird auf die Bedürfnisse Demenzkranker abgestimmt

Mit der Tagespflege bestehe die Möglichkeit, zwölf bis 15 ältere Menschen von Montag bis Freitag in der Kernzeit von morgens bis gegen 17 Uhr zu betreuen, umreißt Jenny Meißner das künftige Angebot des ASB-Ortsverbandes. „Sollte Bedarf für eine kurzzeitige Urlaubsbetreuung beziehungsweise eine Betreuung übers Wochenende erforderlich sein, wollen wir auch das absichern“, ergänzt die Pflegedienstleiterin.

Freuen können sich Senioren, die die Tagespflege kurzzeitig in Anspruch nehmen, auf ein angenehmes Ambiente. Unter anderem erwartet sie ein Küchenbereich, ausgestattet mit Steh- und Sitzgelegenheiten, in dem sie aktiv sein können. Ein großes Wohnzimmer bietet einen Fernsehbereich, aber auch Wohlfühlecken die zum Plauschen und Verweilen einladen. Hier werde auch eine Holz-Sitzbank platziert sein, die Michael Wetzel aus Eineborn angefertigt hat, weist Jana Pufe hin. Ergänzt werden die Aufenthaltsmöglichkeiten durch zwei Ruheräume, die mit Sesseln beziehungsweise auch mit einem Pflegebett ausgestattet seien. Abgerundet werde das Wohlfühlpaket durch ein besonderes Lichtkonzept, welches in den Räume der Tagespflege ganz speziell auf die Bedürfnisse älterer Menschen, insbesondere auch für Demenzerkrankte abgestimmt sei. Zum einen erreiche man eine blendfreie Ausleuchtung ohne Schattenwirkung, das wiederum Unfallgefahren minimiere, zum anderen könne man durch eine dynamische Farb- und Lichtgestaltung die Tagesschwankungen ausgleichen, aber auch auf die Lichtverhältnisse im Spätherbst beziehungsweise Winter reagieren. „Mit dieser Form der Lichtgebung könne man das Wohlbefinden älterer Menschen positiv beeinflussen“, schildert Jana Pufe.

In der Tagespflege selbst wolle man die soziale Kompetenz fördern und setze konzeptionell auf eine aktive Mitarbeit der Tagesgäste. Um deren Fitness zu fördern, werde gekocht, gebacken, aber auch Spaziergänge unternommen sowie Rehasport und Tiertherapien angeboten. Im Rahmen der Möglichkeiten binde man auch Senioren ein, die an Demenz erkrankt seien. „Und wir werden uns um Besuche von Mädchen und Jungen aus Kindergärten bemühen, um generationsübergreifende Kontakte zu ermöglichen“, nennt Jenny Meißner Auszüge des Betreuungsverlaufs in der Tagespflege. Meine Meinung