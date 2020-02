Erste Austritte aus FDP-Kreisverband Jena-Saale-Holzland

Die überraschende Wahl von FDP-Landeschef Thomas Kemmerich mit Hilfe von Stimmen der AfD zum neuen Thüringer Ministerpräsidenten sowie die darauffolgenden chaotischen Stunden bis zum seinem Rücktritt haben beim FDP-Kreisverband Jena-Saale-Holzland erste Spuren hinterlassen.

So teilte beispielsweise das langjährige FDP-Mitglied Nils Wiegert aus Weißbach dem Kreisverband seinen sofortigen Parteiaustritt mit. Wörtlich heißt es in dem Schreiben: „...fassungslos habe ich die gestrigen landespolitischen Ereignisse verfolgt. Ich habe noch eine Nacht darüber (mehr oder weniger) geschlafen und komme auch am Tag danach zu keinem anderen Ergebnis: Das geht nicht. Ja, die Wahl war als Provokation der bestehenden Regierung angesetzt und für das Weiterregieren überflüssig. Ja, die Situation wäre nicht so verfahren, wenn die demokratischen Parteien des Landtags (und da ist in Thüringen die Linke explizit mit einzubeziehen) miteinander gesprochen hätten bzw. vor allem dies gedurft hätten. Ja, es ist nicht in Ordnung, die AfD-Wähler zu ignorieren, da bedarf es neuer Wege der Auseinandersetzung. Es macht in gewisser Weise Sinn, Bewegung hineinzubringen und alle demokratiefähigen Parteien an einen Tisch zu holen, um gemeinsam Lösungen zu finden. Der gewählte Weg ist aber nicht akzeptabel. Spätestens an der Stelle der Annahme der Wahl hätte dieser enden müssen.“

Er sei ja überzeugter Liberaler, so Weigert weiter, und überzeugt von dem Weg, den Thomas Nitzsche als hervorragender Bürgermeister für Jena gehe, aber diesen landespolitischen Weg könne und werde er nicht weiter mitgehen.

Mitgliederversammlung am 19. Februar

FDP-Kreisvorsitzender Patrick Frisch bestätigte auf Nachfrage, dass es Austrittserklärungen gegeben habe, er sieht aber keinen nachhaltigen Schaden für seine Partei. „Bei uns sind auch drei Anträge auf einen Eintritt in die Partei eingegangen.“

Noch vor der Wahl des Ministerpräsidenten sei eine Einladung an alle Parteimitglieder zur Mitgliederversammlung am 19. Februar herausgegangen. Dort werde man auch das Gespräch suchen.

Zu den Protesten in Jena gegen die FDP sagte Frisch, diese seien ein Ausdruck gelebter Demokratie, für die die FDP stehe. Nachdenklich stimme ihn aber, dass einige Demonstranten den Weg des offenen Dialoges verlassen haben.

Aktuell zählt der FDP-Kreisverband Jena-Saale-Holzland 195 Mitglieder. Er ist einer der stärksten Kreisverbände in Thüringen. Bei der aktuellen Mitgliederzahl sind die Austritte noch nicht berücksichtigt.