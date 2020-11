Erste Gäste ziehen in das Eisenberger Patientenhotel

Annette Schöne (rechts) und Isabell Reitzig an einem der sogenannten Unit-Arbeitsplätze auf einer Stationsebene. Am Sonnabend, 31. Oktober, zogen die ersten 103 Patienten in das neue Bettenhaus ein.

Gerd Theilig (57) aus Zeulenroda-Triebes war es vorbehalten, als erster Patient symbolisch in das neue Bettenhaus einzuziehen. In den Waldkliniken wird er als „Gast“ betrachtet. Begrüßt von Waldkliniken Geschäftsführer David-Ruben Thies und dem Ärztlichen Direktor Georg Matziolis nahm er zunächst Platz in der Lobby. In wahrlich erscheinender Hotelatmosphäre genoss er einen frisch zubereiteten Kaffee und blickte dabei auf ein loderndes Kaminfeuer. „Das ist schon was ganz Feines. Der ganze Stil und die Einrichtung erinnern nicht daran, dass man sich eigentlich in einem Krankenhaus befindet. Ich denke, das Ambiente ist für die Heilung förderlich“, zeigte sich der 57-Jährige beeindruckt. Er habe sich zuvor über das neue Bettenhaus informiert, aber jetzt, wo er es in Augenschein nehmen konnte, sei er einfach nur überrascht, ergänzte er.