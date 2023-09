Es geht um 50 Meter – Stadtrodaer Meister-Rallye durch den Saale-Orla-Kreis ist in Gefahr

Dieter Meyer in seiner Kfz-Werkstatt in Stadtroda

Stadtroda. Kurz vor dem Start am 9. September tun sich unerwartete Probleme auf.

Eigentlich schien alles klar zu sein für Dieter Meyer, Organisator der dritten Meister-Rallye. Am 4. August erhielt er von der Behörde die Genehmigung für die Streckenführung. „Ich dachte, damit ist alles geklärt. Jetzt kannst du dich den Feinheiten widmen“, sagte Meyer. Seiner dritten Rallye für Kult-Autos aus der DDR am 9. September über insgesamt 140 Kilometer stand zu diesem Zeitpunkt nichts mehr im Wege. Ab 10 Uhr sollten die Trabis, Wartburgs, Ladas und Moskwitschs vom Parkplatz am Schützenhaus in Stadtroda starten und vor allem durch den benachbarten Saale-Orla-Kreisführen.

Doch es könnte jetzt noch ganz anderswerden. Eher zufällig bekam Dieter Meyer aus der Zeitung mit, dass vom 4. bis 23. September der Abschnitt zwischen Wolfersdorf und Neustadt voll gesperrt wird. Auf einem Schlag war die gesamte Vorbereitung über den Haufen geworfen. Denn: „Unsere Rallye führt auf dem Rückweg genau durch diesen Abschnitt“, sagte Meyer am Freitag Vormittag. Normalerweise wollte er in einem Presse-Gespräch letzte Informationen bekanntgeben. Stattdessen saß er schon minutenlang an seinem Telefon und wartete auf einen Rückruf aus der Straßenverkehrsbehörde des Saale-Orla-Kreises.

60 Bordbücher müssten umgeschrieben werden

„Der Mitarbeiter wollte mit der Landesbehörde Rücksprache halten, ob wir an dem Tag trotzdem den Bereich durchfahren dürfen“, sagte Mayer. Davor hatte er schon mit einer Vertreterin aus dem Landratsamt im Saale-Holzland-Kreis telefoniert. Sie hatte Meyer auf den Nachbarkreis verwiesen. Ein Ergebnis, ob die Tour-Teilnehmer eine 50 Meterlange Ausweich-Strecke über Stanau nach Wolfersdorf nutzen dürfen, steht noch aus. Am Montag, sechs Tage vor der Rallye, bekommt Meyer die Information. Der Vertreter aus dem Saale-Orla-Kreis will bis dahin mit dem Bauleiter der Baumaßnahme reden und eine Klärung auf dem kurzen Dienstweg erreichen. Es geht um eine Sondergenehmigung zur Durchfahrt der Fahrzeuge.

„Das ist alles ärgerlich. Du machst, du bemühst dich, und dann bekommst du solche Knüppel zwischen die Beine geworfen“, sagte Meyer. Die Zeit bis zum Veranstaltungstag wird knapp: Schlimmstenfalls muss Meyer, der im Hauptberuf eine Kfz-Werkstatt in Stadtroda führt, noch die knapp 60 Bordbücher für die Teilnehmer verändern. Ein Bordbuch besteht aus 13 Seiten. Es gibt den Fahrern und Co-Piloten die genaue Streckenführung vor. „Es kann ja nicht sein, dass die Fahrer vor einem Sperrschild stehen und nicht weiterfahren können. Da würden wir uns als Veranstalter lächerlich machen“, sagte Meyer.

Absage ist keine Option

An eine neue Streckenführung verschwendeter im Moment noch keinen Gedanken. Die Rallye kurzfristig abzusagen, das sei für ihn auch keine Option. „Ich habe schon zu viel Geld investiert. Von den Helfern habe ich das Okay. Fast alle der Teilnehmer, die mitfahren wollen, haben schon ihre Startgebührenüberwiesen. Die Leute kommen ja nicht aus Stadtroda oder Jena. Sie kommen aus Berlin, Magdeburg und Halle. Alle wollen am 9. September einen schönen Tag bei uns in der Region erleben. Einige reisen schon am Freitag an und übernachten“, sagte Meyer. Einige Startplätze sind noch frei. Infos unter Telefon 036428/49072