Exhibitionist in Hermsdorf belästigt Mütter und entblößt sich

Hermsdorf. In Hermsdorf hat ein Mann mehrere Frauen belästigt. Die Mütter waren zum Teil mit Kinderwagen unterwegs, als er sie plötzlich ansprach und dann seine Hose fallen ließ.

Am Montag belästigte ein Mann in Hermsdorf gegen 17 Uhr mehrere Frauen. Vor dem Eingang einer Apotheke, nahe des Waldsiedlungsmarktes, hielten sich drei Frauen auf, die teilweise mit Kinderwagen unterwegs waren. Der Mann sprach sie an und entblößte sich anschließend. Eine ältere Dame, die auf dem Gehweg gegenüber der Apotheke lief, wurde ebenfalls von ihm belästigt, er entblößte sich auch vor ihr. Anschließend verließ er den Waldsiedlungsmarkt, die Polizei konnte ihn jedoch wenig später aufspüren.

Die Polizei sucht die Frauen, die von dem Mann belästigt worden sind. Diese werden gebeten, sich bei der Polizei in Hermsdorf oder bei der Polizeiinspektion Saale-Holzland in Stadtroda (Telefonnummer: 036428/640) zu melden.

