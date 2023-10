Fachkräfte dürfen kosten

Fachschule Friedrich Gottlob Schulze in Stadtroda.

Larissa König über Ausbildungen, die attraktiver werden müssen

Der Vorsitzende der Bundesarbeitsgemeinschaft landwirtschaftlicher Fachschulen Gerd Alscher sagte in seinem Vortrag, dass die Absolventen der Fachschule für Agrarwirtschaft gute Chancen hätten, einen Job zu finden, da Fachkräfte wie sie händeringend benötigt werden. Andererseits konnte man auch erfahren, dass gerade Azubis in diesem Feld vergleichsweise wenig verdienen und dafür körperlich härter arbeiten müssen. Sicherlich machen Weiterbildungen die zu Führungskräften auszubilden und somit Aufstiegsmöglichkeiten aufzeigen den Job attraktiver. Dennoch kann der Anreiz kein rein intrinsischer sein. Die Landwirtschaft ist ein elementarer Teil der Gesellschaft und sollte dementsprechend auch finanziell honoriert werden. Die Überalterung trifft auch die landwirtschaftlichen Betriebe. Daher sollte man Ausbildungsberufe nicht nur im Handwerk, sondern auch in der Landwirtschaft möglichst attraktiv für junge Menschen gestalten. Viel zu oft wurde suggeriert, dass ein Studium das größte Ziel sei. Aber das stimmt nicht. Es braucht alle Berufe, damit die Gesellschaft funktioniert.