Festlicher Abschluss der 35. Musikalischen Woche in Hermsdorf

In der Tradition der Hermsdorfer Musikalischen Wochen seit 1985 war kein Werk so oft Bestandteil der Darbietungen wie das Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach. So auch in diesem Jahr. Wie schon oft, so erlebten die zahlreichen Zuhörer in der übervollen Kirche eine klangvolle Interpretation des weihnachtlichen Geschehens Bach´scher Prägung. In der Zusammenstellung der Kantaten 1, 2 und 6 spannte sich der Bogen der liturgischen Inhalte zum Weihnachtsgeschehen als Geburtsfest Jesu hin bis zu Epiphania, dem Dreikönigsfest.

Die Chorsätze, Rezitative und Arien wurden durch das Reußische Kammerorchester Gera instrumental unter der Leitung von Every Zabel so miteinander verbunden, dass ein harmonisches Klangbild den Kirchenraum füllte. Kräftig die Solistenstimmen und klar im Ausdruck: Clara-Sophie Rohleder, Sopran (Halle), Anna Lena Kaschubowski, Alt (Leipzig), Jonas Finger, Tenor (Dresden) und André Rabello, Bass (Leipzig).

Der Ökumenische Chor Hermsdorf, verstärkt durch Gäste, meisterte gekonnt manche Klippen rhythmischer Besonderheiten in diesem Meisterwerk – dank der ausdrucksstarken Führung von Every Zabel.

Zugabe mit begeistertem Applaus „erzwungen“

Festlich das Abschlusskonzert, festlich der Raum: Freier Blick nun durch den Kirchenraum und auf die Deckenbemalung. Kurz vor der Musikalischen Woche fielen die Baugerüste nach der Renovierung der Decke. Die bisherigen Leuchten wurden nicht wieder angebracht. Foto: Ludwig Krafczyk

Das Orchester brillierte im Zusammenspiel – beeindruckend die Solopassagen von Violine und Trompete in der Zwiesprache mit den Stimmen der Altistin und dem Bass.

Begeisterter Applaus nach dem Schlussakkord war die „Erzwingung“ einer Zugabe, und der beste Beweis für die gelungene Darbietung dieses Meisterwerkes und dazu noch ein äußerst festlicher Abschluss der 35. Musikalischen Woche.

Was einst 1985 vom Kantorenehepaar Annelies und Hubertus Merker initiiert wurde und seither in der Tradition der Musikalischen Wochen (seit 2006 mit Every Zabel) immer wieder jährlich neu belebt wurde, fand in diesem Jahr eine Fortsetzung, die sich in die Besonderheit des Engagements der Hermsdorfer Kirchgemeinde zur Gestaltung der ersten Adventswoche wirkungsvoll einfügte.

Die Angebote an Veranstaltungen boten wiederum ein Spektrum an Darbietungen, in denen unterschiedliche Interessen angesprochen wurden.

Melodien, die einfühlsam in den Advent hineinführten

Die Woche begann mit den für Senioren konzipierten „Tänzen zum Advent“ nach internationaler Weihnachtsmusik im Rathaussaal.

Mit dem Jenaer Gospelchor „black feat, white voices“ unter der Leitung von Almut Elsässer erklang eine wunderbare Symbiose traditioneller weihnachtlicher Lieder mit Gospelelementen. Es waren Melodien, die einfühlsam in den Advent hineinführten.

Der Bläsergottesdienst am 1. Advent brachte das alljährliche Kirchweihfest ins Gedächtnis und war zugleich die Einführung des neuen Gemeindekirchenrates.

Das gemeinsame Singen von weihnachtlichen Liedern, unterstützt von der Veeh-Harfen-Gruppe mit Cornelia Will als Leiterin, wurde von Vielen wahrgenommen, um Gemeinschaft im Alltag zu erleben.

Kinder waren dann an „ihrem“ Nachmittag sehr aktive Zuhörer. Roman Moebus mit seinem Kindertheater aus Berlin verstand es mit seiner Auslegung vom „Hans im Glück“ und seiner ihm eigenen situationsbezogenen Komik die Kinder mitzureißen. Stimmung pur!

Einzigartiges Klangerlebnis mit „Orgelsax“

Ein einzigartiges Klangerlebnis war mit dem Konzert von „Orgelsax“ zu hören: Ralf Benschu, Saxophon und Jens Goldhardt, Orgel, zauberten mit ihren Eigenkompositionen Melodien in den Kirchenraum, die von Virtuosität und Perfektion im Zusammenspiel geprägt waren. Mitunter waren die Saxophon- und Orgelklänge so miteinander verwoben, dass die Instrumente eine Einheit im Klang bildeten und kaum auseinander zu halten waren. Beim Applaus der zahlreichen Zuhörer verwies Jens Goldhardt ausdrücklich auch auf die Orgel. „Es ist ein sehr schönes Instrument!“ – so sein Eindruck zur 30-jährigen Jubilarin Sauer-Orgel, wobei „Orgelsax“ selbst ein Jubiläum hat: seit 20 Jahren gibt es diese Konstellation beider Blasinstrumente.

Bisher 35 Musikalische Wochen bedeuten auch eine immense Zeit der Vorbereitungen an Organisation und Aufwand für alle, die sich in irgendeiner Weise einbrachten und einbringen. Stellvertretend sei der Chor genannt. Es war meistens noch Frühling, wenn die ersten Takte zu einem Weihnachtskonzert eingeübt wurden. Dies alles bedarf nur eines: Freude am gemeinsamen Tun, Freude am eigenen Können und damit anderen Freude bringen zu können. Den „Musikalischen Wochen“ gute Zukunft!