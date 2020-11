Nach dem Slogan „Kinder stellt die Stiefel raus, in Bad Klosterlausnitz kommt der Feuerwehr-Nikolaus“ haben sich die Feuerwehrleute im Kurort entschlossen, Kinderaugen zum Leuchten zu bringen und Kinderstiefel zu füllen.

Wie Diana Reinhardt informiert, wolle man insbesondere den Jüngsten Bad Klosterlausnitzern Freude bringen. Denn gerade sie müssten in der schwierigen Corona-Zeit auf gelebte Bräuche in der Gemeinschaft verzichten.

Wer sich an der Aktion, die auf Bad Klosterlausnitzer Kinder begrenzt sei, beteiligen wolle, müsse sich dazu bis zum 2. Dezember anmelden. Das könne über Facebook und Instagram geschehen. „In der Anmeldung enthalten sein muss der vollständige Name des Kindes und die genaue Adresse. Möglich ist es auch, eine Karte bis zum genannten Anmeldeschluss in dem Briefkasten an der Feuerwehr zu hinterlassen“, so Diana Reinhardt.

Am Vorabend des Nikolaustages, 5. Dezember, müssen bis spätestens 20.30 Uhr die Stiefel der angemeldeten Kinder vor der Tür stehen. Denn am frühen Abend werden Feuerwehrleute im Ort unterwegs sein. Finanziert wird die Aktion von der Feuerwehr, einschließlich des Vereins, sowie von Firmen, die die Idee unterstützen.