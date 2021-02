Feuerwehr Stadtroda befreit Räumfahrzeug und Pkws

Auch in Stadtroda fiel in der Nacht vom 7. auf den 8. Februar viel Schnee.

Stadtroda. Aufgrund des starken Schneefalls ist am 8. Februar ab 5.50 Uhr auch die Freiwillige Feuerwehr Stadtroda von der zuständigen Leitstelle in Sitzbereitschaft alarmiert worden. „Zunächst waren wir 16 Kameraden, ab 10 Uhr dann noch 8. Gegen 13.30 Uhr haben wir die Information bekommen, dass wir die Sitzbereitschaft auflösen können“, sagt Jan Maetz von der Feuerwehr Stadtroda. Das bedeutete für die Feuerwehrleute, dass sie nach Hause gehen konnten und dann wieder wie üblich über die Funkmeldeempfänger zum Einsatz gerufen werden.

Im Großen und Ganzen sei die Lage während der Sitzbereitschaft relativ ruhig gewesen, sagt Maetz. „Wir sind nur zu ein paar kleineren Einsätzen gerufen worden.“ Die Feuerwehrleute mussten unter anderem ausrücken, weil sich ein Fahrzeug des Winterdienstes im Schnee festgefahren hatte. „Danach waren einige Kameraden an der Rettungswache des DRK in Stadtroda um zu überprüfen, ob die DRK-Rettungsfahrzeuge ordentlich ein- und ausfahren können. Weil sich da oben noch zwei, drei Pkws im Schnee festgefahren hatten, haben wir diese gleich noch mit befreit“, sagt Jan Maetz. Auch einen Autofahrer an der Netto-Filiale in der August-Bebel-Straße konnte die Feuerwehr helfen. Er steckte mit seinem Fahrzeug in einer Schneewehe fest.

Die Funkzentrale der Stadtrodaer Feuerwehr sei auf Anordnung der Leitstelle besetzt worden, um im Notfall relativ schnell handlungsfähig sein zu können. Wesentliche Aufgabe sei gewesen dafür zu sorgen, Rettungswagen oder anderen Notfahrzeugen, die irgendwo feststecken oder die Straßen, beispielsweise aufgrund von Unfällen, nicht passieren konnten, den Weg zum Patienten frei zu machen. „Aber wir hatten wie gesagt ein Riesen-Glück, dass nichts Schlimmes passiert ist“, sagte er gegen 14 Uhr. „Da hatten andere Feuerwehren im Kreis mehr zu tun.“