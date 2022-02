Feuerwehreinsatz im Saale-Holzland-Kreis: Statt der Wohnung brannten nur die Kerzen

Dorndorf-Steudnitz. Glück gehabt: Die Feuerwehr ist zu einem Wohnungsbrand im Saale-Holzland-Kreis gerufen worden. Vor Ort stellte sich heraus: Es brannten nur die Kerzen.

Glimpflich ausgegangen ist Donnerstagabend ein vermeintlicher Wohnungsbrand in der Jenaer Straße in Dorndorf-Steudnitz.

Gegen 20.30 Uhr ist die Polizei darüber informiert worden, dass ein Zimmer in Flammen stehen würde. Die Beamten sperrten daraufhin die B88 innerorts, damit die Feuerwehr ungehindert löschen konnte.

OTZ-Newsletter für den Saale-Holzland-Kreis Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Glücklicherweise erwies sich der Brand aber als halb so dramatisch. Zwei junge Mädchen hatten in ihrem Zimmer mehrere Kerzen angezündet und diese auf einen Schrank gestellt. Hierdurch kam es zu einer Verrußung der Dachschräge. Flammen oder starke Rauchentwicklungen blieben aus, so dass auch keine Personen verletzt wurden. Die Substanz des Gebäudes blieb ebenso unbeschädigt. Lediglich die Tapete wurde etwas in Mitleidenschaft gezogen.

Weitere Polizeinachrichten aus Thüringen: