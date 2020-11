Feuerwehrleute üben den Ernstfall

Kameraden der Feuerwehr Stadtroda beim Übungseinsatz auf der DRK-Baustelle in Stadtroda am Donnerstag, 29. Oktober.

Aus Sicht der beiden Ausbildungsverantwortlichen der Stadtrodaer Feuerwehr, Daniel Wittig und Jan Maetz, die am Donnerstag, 29. Oktober, den Übungseinsatz der Kameraden am Abend an der Baustelle des künftigen DRK-Gebäudes in der Stadtrodaer Innenstadt verfolgten, sei der Ort für die Übung ein ideales Betätigungsfeld für die Feuerwehrleute gewesen. Unter nahezu realistischen Bedingungen galt es, zwei verunglückten Personen Hilfe zukommen zu lassen. Und das haben die beteiligten 25 Stadtrodaer Feuerwehrleute offenbar gut gemeistert. Zwei Trupps kamen zum Einsatz, die sich jeweils einer verunglückten Person widmeten. Nach dem erfolgten ersten Rettungseinsatz wurde gewechselt. „Interessant bei der Übung war, welche Vorgehensweisen die Trupps wählten, um den Verunglückten zu helfen“, sagte Daniel Wittig auf Anfrage. Noch vor Ort sei am Abend gegen 20 Uhr die Übung ausgewertet worden, aus der man wichtige Erkenntnisse gewonnen habe.