Finanzlage von Stadtroda bleibt prekär

Obwohl sich die Einnahmesituation immer weiter verbessert, kommt Stadtroda finanziell nicht aus dem Tal der Tränen. Zur Stadtratssitzung verwies Kämmerin Daniela Geldhäuser bei der Vorstellung des überarbeiteten Haushaltssicherungskonzeptes darauf, dass man aufgrund höherer Zuweisungen bei den Schlüsselzuweisungen, der aktuellen Steuerschätzung und genauer Eckdaten für die Kreis- und Schulumlage das HSK aufgrund einer Forderung der Kommunalaufsicht überarbeitet habe.

Verbessert hat sich die Gesamtsituation der Stadt dadurch allerdings nicht. Zwar steigen die Schlüsselzuweisungen im kommenden Jahr von 1,35 auf 1,83 Millionen Euro und rechnet man damit, dass die Stadt statt 1,97 nun 2,31 Millionen Euro an Steuern einnehmen wird. Andererseits steigt aber auch die Kreisumlage von 2,58 auf 2,70 Millionen Euro.

Kreisumlage bleibt das Kernproblem

Unterm Strich ändern die Mehreinnahmen aber nichts am Finanzbedarf der Stadt, betonte der 1. Beigeordnete Günter Ahnert, sprich das Geld reicht auch in den kommenden Jahren nicht aus, um wesentliche Investitionen in der Kommune tätigen zu können. Ahnert sprach zwar von einer leichten Entspannung, weil sich beispielsweise die Schlüsselzuweisungen des Landes entgegen ursprünglicher Annahmen bis 2026 nicht auf rund 700.000 Euro halbieren, sondern bei jährlich rund 1,8 Millionen Euro stabil bleiben werden. Auch die Steuern, welche die Stadt erwarten könne, würden in der Prognose doppelt steigen. „Das Problem ist jedoch, dass die Schlüsselzuweisungen gleich bleiben, die Kreisumlage aber bis 2026 zusätzlich um weitere 700.000 Euro steigen wird.“ Deshalb sei man in Zukunft nicht in der Lage, die erhöhte Kreisumlage auszugleichen. „Wir werden 2020 wieder in ein Loch fallen.“ Für 2019 hatte die Stadt dank der 1,8 Millionen Euro Eingliederungsprämie, die man vom Land wegen der Aufnahme von Quirla und Bollberg erhalten hatte, einen ausgeglichenen Haushalt vorlegen können.

Bei der gegenwärtigen Abschöpfung, die der Kreis über seine Umlage vornehme, werde man bis 2026 keinen ausgeglichenen Haushalt hinbekommen. „Das geht so nicht“, betonte Ahnert, der von einer Quadratur des Kreises sprach. Dabei, so Ahnert, werde sich auch der Schuldendienst der Stadt in der Zukunft stark reduzieren.