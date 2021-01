Forderung aus dem SHK nach ungehindertem Zugang zu E-Books

Eisenberg/Bad Klosterlausnitz. Bibliotheken in Eisenberg und Bad Klosterlausnitz unterzeichnen Offenen Brief des Deutschen Bibliotheksverbandes

In einem Offenen Brief fordert der Deutsche Bibliotheksverband (DBV) die Abgeordneten des Bundestages auf, sich dafür einzusetzen, dass langen Wartezeiten, unfairen Lizenzen und überhöhten Preisen bei der Ausleihe von elektronischen Medien wie E-Books oder E-Audios ein Riegel vorgeschoben wird. Für Bibliotheken soll es möglich sein, E-Books genau wie gedruckte Bücher am Tag ihres Erscheinens zu angemessenen Preisen kaufen, lizenzieren und an die Nutzer verleihen zu können.