Forst warnt vor Eichenprozessionsspinner bei Hermsdorf

Diese Warnschilder sollte man ernst nehmen: Seit Donnerstag dieser Woche weisen große Tafeln an der alten Umgehungsstraße von Hermsdorf nach Reichenbach darauf hin, dass es in dem Waldgebiet Vorkommen des Eichenprozessionsspinners gibt. Mehrere Raupennester hat Revierförsterin Anna Grund nach Hinweisen aus der Bevölkerung bereits an über 100 Jahre alten Eichen am Wegesrand ausfindig gemacht.

Hautentzündungen und Atemnot

Von den Raupennestern geht eine potenzielle Gefahr für Menschen aus. „Eine akute gesundheitliche Gefährdung für den Menschen geht von dem in den Brennhaaren enthaltenen Nesselgift Thaumetopoein der älteren Raupen aus, die sich im dritten Larvenstadium befinden“, erklärt die Försterin. Nach Kontakt mit den Raupenhaaren könne das Nesselgift bei Menschen eine Überempfindlichkeitsreaktion des Immunsystems auslösen, die sich in unterschiedlichen Symptomen äußern könne.

So können die winzig kleinen Haare einen unangenehmen Juckreiz mit länger andauernden Hautentzündungen verursachen, kann es zu Augenreizungen kommen und können empfindliche Menschen Atemnot oder einen allergischen Schock erleiden. Auch Hunde, die mit den giftigen Raupenhaaren in Berührung kommen, können empfindliche Reaktionen zeigen. „Wanderer oder andere Erholungssuchende müssen wegen des Eichenprozessionsspinners in dem Waldgebiet nicht gleich in Panik verfallen und das Gebiet meiden, aber man sollte sich schon von den befallenen Bäumen fernhalten“, sagt Anna Grund.

Keinesfalls sollte man die Raupen und deren Nester berühren oder mit einem Stock daran herumstochern. Das Problem: Die Brennhaare der Raupen brechen leicht ab und werden durch die Luft auch über sehr weite Strecken getragen. Weil auch die alten Larvenhäute nach der Häutung in den Gespinstnestern verbleiben, ist die Konzentration der gefährlichen Brennhaare an diesen Stellen besonders hoch. Zudem reichern sich die Haare in der Umgebung im Unterholz oder im Bodenbewuchs an und können auch Jahre später bei Menschen toxische Reaktionen hervorrufen.

Experten empfehlen nach einem Kontakt mit den Brennhaaren, die Kleidung sofort zu wechseln, ein Duschbad mit Haarreinigung zu nehmen und Kleidung, aber auch das Schuhwerk separat zu waschen beziehungsweise zu putzen.

Weil der Forst zwischen Hermsdorf und Reichenbach reich an Heidelbeersträuchern ist, empfiehlt die Försterin bei der Beerenernte darauf zu achten, dass man nicht in unmittelbarer Nähe zu Eichen unterwegs ist. Zwar hat Anna Grund bislang nur einige Eichen ausgemacht, an dem sich der Eichenprozessionsspinner zu schaffen macht: Ausschließen kann sie aber nicht, dass der Falter sich bereits flächig ausgebreitet und seine Eier auch an anderen Bäumen abgelegt hat.