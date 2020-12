Forstamt in Hummelshain lädt zur Weihnachtsbaum-Ernte ein

Hummelshain. Am 19. Dezember kann man sich in Hummelshain Bäume direkt aus dem Wald holen

Eine gute Nachricht für all jene, die es bislang nicht geschafft haben, einen Weihnachtsbaum zu besorgen: Am Sonntag, 19. Dezember, bietet das Forstamt Jena-Holzland im Revier Hummelshain am Standort „Am Sandberg“ von 9 bis 15 Uhr an, auf einer rund einen Hektar großen Fläche seine Nordmanntanne, Blaufichte, Kiefer oder Fichte unter Einhaltung der aktuellen Corona-Hygienevorschriften selbst zu ernten. Im Vorfeld hatten das Forstamt zahlreiche Anfragen erreicht, ob es in diesem Jahr überhaupt einen Weihnachtsbaumverkauf geben wird.