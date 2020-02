Forstamt Stadtroda muss Hunderte Totbäume fällen

Gut 30 Meter ragt die rund 80 Jahre alte Kiefer in die Höhe. Obwohl die Krone noch leicht grün benadelt im Winde wogt, ist der Baum praktisch schon lange tot. „Hier hat der Blaue Kiefernprachtkäfer ganze Arbeit geleistet“, sagt Förster Martin Balke, der mühelos mit den bloßen Händen ein Stück Rinde vom Stamm abreißt und auf die Fraßspuren des Käfers zeigt. Nur wenige Meter weiter, fast unmittelbar an der Ortsverbindungsstraße von Gernewitz nach Rausdorf, bietet sich das gleiche Bild: Abgestorbene Kiefern, die der nächste Sturm mit hoher Wahrscheinlichkeit umlegen würde.

Forst rennt Katastrophe hinterher

„Wir rennen der Katastrophe gegenwärtig hinterher“, sagt Balke, der seit einigen Tagen mit einem Spezialtrupp gut ausgebildeter Forstwirte im Bereich des Forstamtes Jena-Holzland dafür Sorge trägt, dass Hunderte Totbäume entlang von Straßen oder in der Nähe von Gebäuden und Strommasten gefällt werden. Muss doch die Forstbehörde im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht dafür sorgen, dass von Bäumen, die auf den vom Amt bewirtschafteten Flächen stehen, keine Gefahr für Leib und Leben ausgeht. „Die einzige Möglichkeit die Gefahr zu beseitigen, ist die geschädigten Bäumen umgehend zu fällen“, sagt der Förster.

Fast alle Baumarten betroffen

Waren früher Spezialtrupps oder beauftragte Forstbetriebe nur wenige Wochen im Amtsbereich unterwegs, um Problembäumen an Straßenrändern Totäste zu entnehmen oder diese notfalls zu fällen, so wird nun das Thema Verkehrssicherungspflicht für das Amt zu einem Dauerbrenner. „Es gibt praktisch so gut wie keine Baumart, die durch die anhaltende Trockenheit und den nachfolgenden Schädlingsbefall nicht betroffen wäre“, verdeutlicht der Forstexperte. Ahorn, Esche, Fichten, Kiefern, Buchen oder Eichen: Weil eine Vielzahl von Baumarten betroffen ist, erstreckt sich der Arbeitsradius der Spezialtruppe nahezu auf den gesamten Forstamtsbereich. „Wir können gegenwärtig auch noch nicht sagen, ob wir alle betroffenen Bäume erfasst haben. Gut möglich, dass das, was wir gegenwärtig an geschädigten Bäumen sehen, nur die Spitze des berüchtigten Eisberges ist.“

Hochmoderne Technik angeschafft

Teilweise sind die Arbeiten, wie beispielsweise am Hang zwischen Gernewitz und Rausdorf, kreuzgefährlich, nur mit moderner Technik lassen sich die kranken oder toten Bäume so fällen, dass sei nicht auf die Straße fallen. „Zum Glück haben wir seit Jahresanfang einen neuen, 160 PS starken Traktor mit Forstausrüstung“, sagt Balke. Ausgestattet mit einer starken Doppeltrommelwinde und per Funk lenkbar, können am Hang stehende Bäume vor der Fällung gesichert werden. „Dank der Technik kann der Baum in die gewünschte Fällrichtung gezogen werden.“ 150.000 Euro investierte Thüringenforst in den neuen Traktor.

Ob die Technik zwischen Waldeck und Thalbürgel hilfft, wo der Trupp ab 11. Februar im Einsatz sein soll, ist offen. „Hier müssen wir auch mit der Hebebühne ran“, so Balke. Was den Förster richtig schmerzt: In der Region hat die Trockenheit auch gewaltigen Buchen zugesetzt, die seit über 300 Jahren allen Widrigkeiten stand gehalten haben. „Gerade diese Rotbuchen sind aber eine Zeitbombe“, verweist der Förster auf mächtige Totäste, die jederzeit in die Tiefe rauschen können.

Regen rettet viele Bäume nicht mehr

Auch in Jena sowie zwischen Bad Klosterlausnitz und Tautenhain und in Richtung Eisenberg muss man aktiv werden. „Wir sprechen von Hunderten Totbäumen, die gefällt werden müssen.“ Selbst wenn es in den kommenden Wochen ausgiebige Niederschläge geben würde, so würde dies viele alte Bäume nicht mehr retten. „Das Wurzelwerk ist zu massiv geschädigt.“

Privaten Waldbesitzern, aber auch Kommunen, denen Waldflächen gehören, rät Martin Balke, sich rechtzeitig des Themas Verkehrssicherungspflicht anzunehmen. Zugleich warnte er vor der Annahme, das Thema sei über einen Beförsterungsvertrag geregelt. „Nur weil ein Beförsterungsvertrag vorliegt, heißt das nicht automatisch, dass eine Verkehrssicherung durchgeführt wird.“ Die Waldeigentümer müssten hier selbst aktiv werden und Gutachter sowie Firmen engagieren. Zum Glück stelle das Land für diese Aufgabe umfangreiche Fördermittel zur Verfügung. „Die Privaten wären mit dem Problem sonst völlig überfordert.