Forstmaschine im Saale-Holzland-Kreis abgebrannt – Schaden auf Hunderttausende Euro geschätzt

Ruttersdorf. Beim Brand einer Forstmaschine ist im Saale-Holzland-Kreis nach ersten Schätzungen sehr hoher Sachschaden entstanden.

Beim Brand einer Forstmaschine bei Ruttersdorf (Saale-Holzland-Kreis) ist nach ersten Schätzungen möglicherweise ein Schaden von mehreren Hunderttausend Euro entstanden. Der Harvester habe in der Nacht zum Donnerstag zwischen den Ortschaften Ruttersdorf, Scheiditz und Ascherhütte gebrannt, teilte die Polizei mit.

Harvester, die in der Forstwirtschaft zur Holzernte verwendet werden, seien teure Geräte die Polizei schätzt den Sachschaden daher auf einen höheren sechsstelligen Betrag. Nähere Angaben lagen zunächst nicht vor.

Erst vor kurze, Umso betroffener sind die Forstunternehmer Mark und Hubertus Hähner aus Gera-Aga, dass bislang unbekannte Täter an ihrem Harvester vom Typ Forest kreuzgefährliche Beschädigungen vorgenommen haben. Im ersten Fall wurden Reifen ihres Harvesters angebohrt, im zweiten Fall wichtige Elektrokabel in der Fahrerkabine zerschnitten. „So etwas haben wir in den vielen Jahren, in denen wir in den Wäldern arbeiten, noch nicht erlebt“, sagt Hubertus Hähner.

Kreuzgefährliche Attacken auf einen Harvester