Fragwürdiger Spendensammler bedrängt Seniorin im Saale-Holzland-Kreis – Schafe ausgebrochen

Stadtroda/Hermsdorf. Ein fragwürdiger Spendensammler hat eine Rentnerin in deren Wohnung bedrängt. Außerdem sind Schafe auf einer Weide ausgebrochen. Die Meldungen der Polizei für den Saale-Holzland-Kreis:

Ein fragwürdiger Spendensammler hat sich am Mittwochmittag in Stadtroda in der Heinrich-Heine-Straße Zutritt zu der Wohnung einer 78-Jährigen, in dem er diese zur Seite drängelte. Wie die Polizei mitteilte, gab ihm die Frau einen Geldschein und erwartete die Herausgabe des Wechselgeldes. Nachdem der Mann jedoch auch noch ungefragt die Toilette benutzte, verließ er die Wohnung und blieb der Seniorin das Wechselgeld schuldig. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Führerschein beschlagnahmt

Am Mittwochabend wurde ein Autofahrer in Hermsdorf einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei stellte sich laut Polizei heraus, dass der BMW-Fahrer alkoholisiert war. Eine Blutentnahme wurde veranlasst und der Führerschein beschlagnahmt. Außerdem muss sich nun der 38-Jährige wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.

Schafe ausgebrochen

Vermutlich durch Wild aufgeschreckt, durchbrachen am Mittwochmorgen mehrere Schafe die Umzäunung einer Weide und befanden sich daraufhin neben der Kreisstraße zwischen Stadtroda und Tissa. Der Tierhalter wurde durch die Polizei verständigt und die Tiere wieder in Sicherheit gebracht.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.