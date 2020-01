Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Frauenchor Stadtroda: Die Jahresringe werden mehr

Mit der turnusmäßigen Neuwahl des Vorstandes startete der Frauenchor Stadtroda letzte Woche im angestammten Vereinslokal Gasthof Hainbücht in das 33. Jahr seines Bestehens. Einstimmig votierten die Sängerinnen und fördernden Mitglieder dafür, dass die bewährte Führungsmannschaft des Musikvereins ihre Arbeit fortsetzt. So zeichnen weiterhin Kerstin Patzer als Vorsitzende, Rita Papenfuß als ihre Stellvertreterin, Silvia Puppe als Kassenverantwortliche und Petra Koksch als Schriftführerin für die Geschicke der Singegemeinschaft verantwortlich. Unterstützt werden sie wie bisher von einem Beirat, in dem sich Barbara Korus als stellvertretende Chorleiterin, Beate Fickler als Notenwart, Cornelia Fleischmann für Organisatorisches, Evi Hutschenreuther als Chronistin und Martina Kramer bei der Betreuung der fördernden Mitglieder die Aufgaben teilen.

Freude am Singen hält Chorgemeinschaft zusammen

Die neun Frauen, die bis auf Martina Kramer alle auch aktive Sängerinnen sind, werden reichlich zu tun haben. Das zeigt der neue Veranstaltungsplan. Unter den bislang 20 Terminen sticht eine Einladung zum 200. Geburtstag ins Auge. Drei Sängerinnen laden Ende August zur gemeinsamen Feier von zwei 70. und einem 60. Geburtstag ein. Das lässt aufhorchen, widerspiegeln die Jubiläen doch ein Thema, das in der auf der Jahreshauptversammlung rege geführten Diskussion Schwerpunkt war. Mit einer 52-Jährigen als jüngster und einer 88-Jährigen als ältester Sängerin bilanzierte die Vereinsvorsitzende ein Durchschnittsalter von 68 Jahren.

Hatte sich der Chor mit anspruchsvollen vierstimmigen Sätzen in der Vergangenheit bemerkenswerte Achtungserfolge erarbeitet, setzt sich nun der Entschluss durch, dass mangels Stimmgewalt, besonders im Alt, künftig Dreistimmiges das Repertoire bestimmen wird. Auf die Stimmung drückt die Situation aber nicht. Die Freude am gemeinsamen Singen, dabei immer wieder ein begeistertes Publikum zu erleben sowie das lebendige und erlebnisreiche Vereinsleben halten die Chorgemeinschaft zusammen.

Frauenchor mit vielseitigem Liedgut

Das kam in den Redebeiträgen deutlich zum Ausdruck. Wer den Chor nur zu Festkonzerten erlebe, wisse ja gar nicht, dass er auch moderne Lieder singe, internationale Titel drauf habe und mit seinem Gesang so richtig Stimmung machen könne. Diese schöne Atmosphäre mit neuen Veranstaltungsideen in die Öffentlichkeit zu tragen und so Interesse am Mitsingen zu wecken, dafür gab es konkrete Ideen. Dass sich der Frauenchor ganz bewusst als Teil der städtischen und regionalen Kulturszene versteht, widerspiegeln die Vorhaben für 2020.

Mit Altenheimbewohnern zu singen, gehört ebenso dazu wie die Teilnahme beim Chortreffen des Sängerkreises am 19. Juni in Bad Klosterlausnitz sowie tags darauf beim Klosterruinenkonzert in Stadtroda. Am 11. Juli gibt der Chor ein Konzert in der altehrwürdigen Heilig-Kreuz-Kirche Stadtroda. Und zu den erstmals aufgelegen Faust-Festspielen in der Heimatstadt ist man natürlich gern dabei. Vorfreude herrscht bereits auf den Intensivlehrgang in Renthendorf im Frühjahr. Sind doch die schon traditionellen Probenwochenenden im Schullandheim geprägt von dem Kitt, der die Gemeinschaft der Sängerinnen seit über drei Jahrzehnten zusammenhält: vereint singen und feiern.