Stadtroda. Zum Internationalen Chortreffen „Cantate Dresden“ ist der Stadtrodaer Frauenchor in der Frauenkirche aufgetreten.

Frauenstimmen aus Stadtroda in der Dresdener Frauenkirche

„Die Stadt soll es hören. Hier schlagen Herzen von vielen Chören“. Die Liedzeile aus der eigens für das VII. Internationale Chortreffen „Cantate Dresden“ komponierten Kantate fasst perfekt zusammen, was der Frauenchor Stadtroda am zurückliegenden Wochenende erlebt hat. Die 1987 gegründete Singegemeinschaft gehörte zu den 15 Teilnehmerchören aus Tschechien, der Schweiz, Finnland und Deutschland. Thüringen war stark vertreten, nahmen neben den Stadtrodaern doch auch der gemischte Chor Dreiklang aus Bad Lobenstein sowie der Männerchor Rohr aus dem Landkreis Schmalkalden-Meiningen teil. Stadtführerin Christine Helaß begleitete die Sängerinnen, Fördermitglieder und Ehepartner über die drei Festivaltage hinweg durch die Stadt und zu den Auftrittsorten.

Unvergessen wird schon der Auftakt bleiben. Als Beitrag der Frauenkirche wurde den Teilnehmerchören ein kurzes Singen in dem legendären Gotteshaus ermöglicht. Die Stadtrodaerinnen interpretierten mit „Ave verum corpus“ von Mozart und dem für den großen Moment neu einstudierten „Salvum fac regem“ von Sacchini zwei andachtsvolle Stücke.

Zweiter Auftrittsort war die Annenkirche. Hier trug der Frauenchor mit sieben Titeln zur Programmgestaltung bei. Mit „Thüringen holdes Land“ erwiesen sich die Sängerinnen als leidenschaftliche Botschafterinnen ihrer Heimat. Mit dem skandinavischen Volkslied „Vem kann segla förutan vind“ leisteten sie ihren Beitrag zum Anliegen des grenzübergreifenden Chortreffens in Dresden. Es gehe darum, die Vielfalt der Kulturen Europas zusammenzuführen, so hatte es Andreas Hauffe, Präsident des Ostsächsischen Chorverbandes zu Beginn des großen Finales in der Kreuzkirche gesagt.

Unvergessen wird den Sängerinnen auch dieser emotionale Abschluss bleiben, für den sich alle Teilnehmer zu einem stimmgewaltigen Chor formierten und mit „Cantate sing“ den riesigen Kirchenraum mit wundervollem Klang erfüllten. Auch im Bus auf der Heimfahrt wurde noch gesungen. Und es gab Worte des Dankes. Vor allem für Petra Koksch, die sich wieder einmal als umsichtige und unermüdliche Organisatorin bewährte.